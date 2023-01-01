В ЯНАО придут метель и порывистый ветер

Жителей ЯНАО ожидают метель и ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается метель и ветреная погода. Как сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС, порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют 2 января переменную облачность, небольшой снег. Ветер переменных направлений, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем от -25 до -30, местами до -38. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые отложения.

Во вторник, 3 января, в округе ожидается облачная погода с прояснениями, метель. Ночью похолодает до -27 -32, при прояснении до -40, днем потеплеет до -21 -26, местами до -33, на юге региона до -15. Будет дуть восточный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

Снег, метель и облачная погода ожидаются 4 января. Ветер с порывами до 16 м/с. Температура ночью составит 23-28 градусов ниже нуля, при прояснении до -35, на юге округа до -15. Днем -20-25 градусов мороза, местами до -13.

По данным сервиса Gismeteo, в Салехарде в ближайшие дни будет идти снег. Температура воздуха днем -25 -29, ночью -27 -30. Ветер с порывами до 15 м/с.

Ноябрьск ждет пасмурная погода, температура днем -18 -27, ночью -21 -23. Ветер 4-8 м/с.

В Новом Уренгое ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер 2-6 м/с. Температура ночью составит -31 -36, днем -32-37.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске детей и подростков с 1 по 8 класс попросили оставаться дома. Предупреждение выпустили из-за мороза.