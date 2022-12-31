31 декабря 2022
30 декабря 2022
29 декабря 2022

В ЯНАО в Новый год детей и подростков попросили оставаться дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , зима, погода, непогода, холод
В ЯНАО температура опустилась до -40 С, детям и подросткам рекомендовали остаться дома Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) детей и подростков с 1 по 8 класс попросили оставаться дома из-за мороза. Предупреждение опубликовала городская администрация.

«1 января в 6:00 в Ноябрьске t -40°С, штиль. Нахождение детей с 1 по 8 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщает администрация Ноябрьска в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новый год в ЯНАО ожидается морозная погода. По этой причине были отменены праздничные мероприятия в Ноябрьске и Лабытнанги.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Ноябрьске (ЯНАО) детей и подростков с 1 по 8 класс попросили оставаться дома из-за мороза. Предупреждение опубликовала городская администрация. «1 января в 6:00 в Ноябрьске t -40°С, штиль. Нахождение детей с 1 по 8 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщает администрация Ноябрьска в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что в Новый год в ЯНАО ожидается морозная погода. По этой причине были отменены праздничные мероприятия в Ноябрьске и Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...