В ЯНАО в Новый год детей и подростков попросили оставаться дома

В ЯНАО температура опустилась до -40 С, детям и подросткам рекомендовали остаться дома
В Ноябрьске (ЯНАО) детей и подростков с 1 по 8 класс попросили оставаться дома из-за мороза. Предупреждение опубликовала городская администрация.
«1 января в 6:00 в Ноябрьске t -40°С, штиль. Нахождение детей с 1 по 8 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщает администрация Ноябрьска в официальном telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новый год в ЯНАО ожидается морозная погода. По этой причине были отменены праздничные мероприятия в Ноябрьске и Лабытнанги.
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