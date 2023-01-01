Тюменский врач-эпидемиолог Жвавая: еду с новогоднего стола нельзя долго хранить

Популярные новогодние салаты быстро портятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К еде с новогоднего стола необходимо относиться осторожно, так как многие из блюд могут быстро испортиться. Так, популярные салаты с майонезом или сметаной стоить выбросить уже через 12 часов, о чем рассказала тюменский врач-эпидемиолог Наталья Жвавая.

«Ввиду специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной, салаты являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций. Незаправленные салаты и винегреты рекомендуется хранить в условиях холодильника не более 12 часов, а заправлять майонезом или сметаной салаты их стоит перед употреблением», — передают слова Жвавой в пресс-службе департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Она также предупредила, что эта информация особенно касается популярных сельди под шубой и салата оливье. Помимо других, врач отметила и заправки с крабовыми палочками или курицей с ананасами.

В случае ухудшения самочувствия после отравления Жвавая сказала, что помимо обращения к врачу-специалисту важно также восстанавливать жидкость в организме. «Пить как можно больше простой или слабоминерализованной воды, либо растворы специальных препаратов для регидратации», — указала она.