01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

Тюменский врач-эпидемиолог Жвавая: еду с новогоднего стола нельзя долго хранить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таганай. Златоуст, салат, оливье, праздничный стол, еда
Популярные новогодние салаты быстро портятся Фото:

К еде с новогоднего стола необходимо относиться осторожно, так как многие из блюд могут быстро испортиться. Так, популярные салаты с майонезом или сметаной стоить выбросить уже через 12 часов, о чем рассказала тюменский врач-эпидемиолог Наталья Жвавая.

«Ввиду специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной, салаты являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций. Незаправленные салаты и винегреты рекомендуется хранить в условиях холодильника не более 12 часов, а заправлять майонезом или сметаной салаты их стоит перед употреблением», — передают слова Жвавой в пресс-службе департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Она также предупредила, что эта информация особенно касается популярных сельди под шубой и салата оливье. Помимо других, врач отметила и заправки с крабовыми палочками или курицей с ананасами.

В случае ухудшения самочувствия после отравления Жвавая сказала, что помимо обращения к врачу-специалисту важно также восстанавливать жидкость в организме. «Пить как можно больше простой или слабоминерализованной воды, либо растворы специальных препаратов для регидратации», — указала она.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

К еде с новогоднего стола необходимо относиться осторожно, так как многие из блюд могут быстро испортиться. Так, популярные салаты с майонезом или сметаной стоить выбросить уже через 12 часов, о чем рассказала тюменский врач-эпидемиолог Наталья Жвавая. «Ввиду специфики своего состава и заправки майонезом или сметаной, салаты являются наиболее эпидемически опасными с точки зрения возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекций. Незаправленные салаты и винегреты рекомендуется хранить в условиях холодильника не более 12 часов, а заправлять майонезом или сметаной салаты их стоит перед употреблением», — передают слова Жвавой в пресс-службе департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Она также предупредила, что эта информация особенно касается популярных сельди под шубой и салата оливье. Помимо других, врач отметила и заправки с крабовыми палочками или курицей с ананасами. В случае ухудшения самочувствия после отравления Жвавая сказала, что помимо обращения к врачу-специалисту важно также восстанавливать жидкость в организме. «Пить как можно больше простой или слабоминерализованной воды, либо растворы специальных препаратов для регидратации», — указала она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...