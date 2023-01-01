В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

02 января 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Тюменцев предупредили о возможной метели и сильном ветре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жителей Тюменской области 2 января ожидают штормовой ветер и снежные заносы на дорогах. Об этом на своем сайте сообщает региональный Гидрометцентр. «Предупреждение о потенциально опасных природных явлениях. Тюменская область, 2 января: местами порывы ветра до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. Также в регионе ожидаются гололед и изморозь. Местами будет наблюдаться метель, что приведет к снежным заносам на дорогах. Предупреждения об опасностях актуальны до 20:00 2 января.

Жителей Тюменской области 2 января ожидают штормовой ветер и снежные заносы на дорогах. Об этом на своем сайте сообщает региональный Гидрометцентр. «Предупреждение о потенциально опасных природных явлениях. Тюменская область, 2 января: местами порывы ветра до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. Также в регионе ожидаются гололед и изморозь. Местами будет наблюдаться метель, что приведет к снежным заносам на дорогах. Предупреждения об опасностях актуальны до 20:00 2 января.