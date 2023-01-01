В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Тюменцев предупредили о возможной метели и сильном ветре
Жителей Тюменской области 2 января ожидают штормовой ветер и снежные заносы на дорогах. Об этом на своем сайте сообщает региональный Гидрометцентр.
«Предупреждение о потенциально опасных природных явлениях. Тюменская область, 2 января: местами порывы ветра до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра.
Также в регионе ожидаются гололед и изморозь. Местами будет наблюдаться метель, что приведет к снежным заносам на дорогах. Предупреждения об опасностях актуальны до 20:00 2 января.
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