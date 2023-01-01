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30 декабря 2022

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, зима, метель, снегопад
Тюменцев предупредили о возможной метели и сильном ветре Фото:

Жителей Тюменской области 2 января ожидают штормовой ветер и снежные заносы на дорогах. Об этом на своем сайте сообщает региональный Гидрометцентр.

«Предупреждение о потенциально опасных природных явлениях. Тюменская область, 2 января: местами порывы ветра до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра.

Также в регионе ожидаются гололед и изморозь. Местами будет наблюдаться метель, что приведет к снежным заносам на дорогах. Предупреждения об опасностях актуальны до 20:00 2 января.

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Жителей Тюменской области 2 января ожидают штормовой ветер и снежные заносы на дорогах. Об этом на своем сайте сообщает региональный Гидрометцентр. «Предупреждение о потенциально опасных природных явлениях. Тюменская область, 2 января: местами порывы ветра до 16 метров в секунду», — сообщается на сайте тюменского Гидрометцентра. Также в регионе ожидаются гололед и изморозь. Местами будет наблюдаться метель, что приведет к снежным заносам на дорогах. Предупреждения об опасностях актуальны до 20:00 2 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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