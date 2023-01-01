01 января 2023

В Госдуме предложили предоставить школьникам бесплатный проезд зимой

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки. Нижневартовск, зима, школьник, заморозки, метель, снегопад, мороз
Бесплатный проезд предлагается для детей общеобразовательных учреждений Фото:

В России стоит рассмотреть возможность предоставления школьникам бесплатный проезд в зимний период. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период», — приводит слова Власова RT, ссылаясь на копию письма на имя главы Минтранса. Ранее вступил в силу закон, запрещающий высадку детей до 16 лет. Уточняется, что отправка детей на мороз может привести к угрозе их здоровья.

Ранее в Госдуме приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, согласно которым за высадку детей-безбилетников будут штрафовать. Штраф составляет до 30 тысяч.

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В России стоит рассмотреть возможность предоставления школьникам бесплатный проезд в зимний период. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. «Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период», — приводит слова Власова RT, ссылаясь на копию письма на имя главы Минтранса. Ранее вступил в силу закон, запрещающий высадку детей до 16 лет. Уточняется, что отправка детей на мороз может привести к угрозе их здоровья. Ранее в Госдуме приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, согласно которым за высадку детей-безбилетников будут штрафовать. Штраф составляет до 30 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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