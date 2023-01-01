В Госдуме предложили предоставить школьникам бесплатный проезд зимой

В России стоит рассмотреть возможность предоставления школьникам бесплатный проезд в зимний период. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период», — приводит слова Власова RT, ссылаясь на копию письма на имя главы Минтранса. Ранее вступил в силу закон, запрещающий высадку детей до 16 лет. Уточняется, что отправка детей на мороз может привести к угрозе их здоровья.
Ранее в Госдуме приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, согласно которым за высадку детей-безбилетников будут штрафовать. Штраф составляет до 30 тысяч.
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