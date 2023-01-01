В аэропорту ЯНАО задерживают вылеты

02 января 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Вылеты из Салехарда в Екатеринбург, Тюмень и Новый Уренгой задержаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Салехарда задерживают рейсы до Екатеринбурга, Тюмени и Нового Уренгоя в связи с долгими прилетами самолетов из пунктов назначения. Об этом URA.RU сообщили в справочной аэропорта. «Вылеты в Екатеринбург, Тюмень и Новый Уренгой задержаны. Причина — поздний прилет самолетов из пункта вылета», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Ноябрьска на определенное время задержаны рейсы. Причина — плохие метеоусловия.

В аэропорту Салехарда задерживают рейсы до Екатеринбурга, Тюмени и Нового Уренгоя в связи с долгими прилетами самолетов из пунктов назначения. Об этом URA.RU сообщили в справочной аэропорта. «Вылеты в Екатеринбург, Тюмень и Новый Уренгой задержаны. Причина — поздний прилет самолетов из пункта вылета», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Ноябрьска на определенное время задержаны рейсы. Причина — плохие метеоусловия.