01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

В аэропорту ЯНАО задерживают вылеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., сугробы, зима
Вылеты из Салехарда в Екатеринбург, Тюмень и Новый Уренгой задержаны Фото:

В аэропорту Салехарда задерживают рейсы до Екатеринбурга, Тюмени и Нового Уренгоя в связи с долгими прилетами самолетов из пунктов назначения. Об этом URA.RU сообщили в справочной аэропорта.

«Вылеты в Екатеринбург, Тюмень и Новый Уренгой задержаны. Причина — поздний прилет самолетов из пункта вылета», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Ноябрьска на определенное время задержаны рейсы. Причина — плохие метеоусловия.

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В аэропорту Салехарда задерживают рейсы до Екатеринбурга, Тюмени и Нового Уренгоя в связи с долгими прилетами самолетов из пунктов назначения. Об этом URA.RU сообщили в справочной аэропорта. «Вылеты в Екатеринбург, Тюмень и Новый Уренгой задержаны. Причина — поздний прилет самолетов из пункта вылета», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Ноябрьска на определенное время задержаны рейсы. Причина — плохие метеоусловия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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