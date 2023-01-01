В аэропорту ЯНАО задерживают вылеты

Вылеты из Салехарда в Екатеринбург, Тюмень и Новый Уренгой задержаны
В аэропорту Салехарда задерживают рейсы до Екатеринбурга, Тюмени и Нового Уренгоя в связи с долгими прилетами самолетов из пунктов назначения. Об этом URA.RU сообщили в справочной аэропорта.
«Вылеты в Екатеринбург, Тюмень и Новый Уренгой задержаны. Причина — поздний прилет самолетов из пункта вылета», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Ноябрьска на определенное время задержаны рейсы. Причина — плохие метеоусловия.
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