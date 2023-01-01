01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

Жители ЯНАО жалуются на теплые остановочные комплексы, которые закрыты на ключ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
Житель Надыма пожаловался, что новый теплый остановочный комплекс закрыт Фото:

Житель Надыма (ЯНАО) пожаловался, что новый теплый остановочный комплекс закрыт на ключ. Соответствующее видео анонимный пользователь выложил выложил в местном паблике во «Вконтакте».

«Теплые остановки установили, но открыть забыли. Около больницы вот так. Поставили для галочки? Мерзните дальше господа», — говорится в сообщении.

На момент опубликовании новости пост в социальной сети набрал более почти восемь тысяч просмотров. В комментариях под видео жители говорят, что все новые остановочные комплексы откроют как только они будут подключены к системе видеонаблюдения.

Один из пользователей предположил, что остановки закрываю для сохранности. «Целее будут», — говорится в его сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде году установят новые теплые остановочные комплексы. Пять теплых остановок появятся в столице ЯНАО в 2023 году.

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Житель Надыма (ЯНАО) пожаловался, что новый теплый остановочный комплекс закрыт на ключ. Соответствующее видео анонимный пользователь выложил выложил в местном паблике во «Вконтакте». «Теплые остановки установили, но открыть забыли. Около больницы вот так. Поставили для галочки? Мерзните дальше господа», — говорится в сообщении. На момент опубликовании новости пост в социальной сети набрал более почти восемь тысяч просмотров. В комментариях под видео жители говорят, что все новые остановочные комплексы откроют как только они будут подключены к системе видеонаблюдения. Один из пользователей предположил, что остановки закрываю для сохранности. «Целее будут», — говорится в его сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде году установят новые теплые остановочные комплексы. Пять теплых остановок появятся в столице ЯНАО в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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