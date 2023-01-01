Житель Надыма пожаловался, что новый теплый остановочный комплекс закрыт Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Житель Надыма (ЯНАО) пожаловался, что новый теплый остановочный комплекс закрыт на ключ. Соответствующее видео анонимный пользователь выложил выложил в местном паблике во «Вконтакте».

«Теплые остановки установили, но открыть забыли. Около больницы вот так. Поставили для галочки? Мерзните дальше господа», — говорится в сообщении.

На момент опубликовании новости пост в социальной сети набрал более почти восемь тысяч просмотров. В комментариях под видео жители говорят, что все новые остановочные комплексы откроют как только они будут подключены к системе видеонаблюдения.

Один из пользователей предположил, что остановки закрываю для сохранности. «Целее будут», — говорится в его сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде году установят новые теплые остановочные комплексы. Пять теплых остановок появятся в столице ЯНАО в 2023 году.