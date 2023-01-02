Ветеран боевых действий объяснил, почему ДНР нужен новый центр комплексной реабилитации

Экс-военнослужащий ДНР Серик: новый реабилитационный центр в ДНР поможет военным и шахтерам

02 января 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Новый центр комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов в ДНР поможет военным и гражданским Фото: Анна Майорова © URA.RU Появление нового реабилитационного центра в Донецкой народной республике (ДНР) поможет восстанавливаться от травм не только военным, но и шахтерам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал волонтер, бывший военнослужащий ДНР, участник общественных организаций «ДОИ «Новая Жизнь», «Союз Добровольцев Донбасса», «Ветераны Новороссии», ветеран боевых действий Новороссии Вадим Серик. Ранее на сайте kremlin.ru появились поручения президента России Владимира Путина после его встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 2 декабря 2022 года. Согласно одному из поручений, до 15 ноября правительству РФ и ДНР следует создать в республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. Ответственными за выполнение поручения назначены глава кабинета министров Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин. «Нужен реабилитационный центр, чтобы он мог больше людей охватить. Протезирование есть, хорошее, врачи с опытом на наших ребятах учились все делать. Но пока все равно маловато. И людям нужна помощь не только из-за боевых действий. Сколько шахтеров травмируется. Хочешь — не хочешь, но все равно страдают и парни, и девушки. Это просто необходимо», — сказал Вадим Серик. По словам собеседника агентства, сейчас в ДНР есть реабилитационный центр, но его мощностей не хватает. При этом люди все равно едут сюда для восстановления несмотря на близость к передовой. «Со времен Союза у нас был реабилитационный центр союзного значения. Это 15-я больница, но она находится в прифронтовом районе. Там часто бомбят. Но в ней хорошо залечивают пролежни. Тут у нас боевые действия идут, а едут из России, Дагестана залечивать пролежни. Колясочники насидят пролежни и едут сюда залечивать», — уточнил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Появление нового реабилитационного центра в Донецкой народной республике (ДНР) поможет восстанавливаться от травм не только военным, но и шахтерам. Об этом в беседе с URA.RU рассказал волонтер, бывший военнослужащий ДНР, участник общественных организаций «ДОИ «Новая Жизнь», «Союз Добровольцев Донбасса», «Ветераны Новороссии», ветеран боевых действий Новороссии Вадим Серик. Ранее на сайте kremlin.ru появились поручения президента России Владимира Путина после его встречи с инвалидами и представителями общественных организаций 2 декабря 2022 года. Согласно одному из поручений, до 15 ноября правительству РФ и ДНР следует создать в республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. Ответственными за выполнение поручения назначены глава кабинета министров Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин. «Нужен реабилитационный центр, чтобы он мог больше людей охватить. Протезирование есть, хорошее, врачи с опытом на наших ребятах учились все делать. Но пока все равно маловато. И людям нужна помощь не только из-за боевых действий. Сколько шахтеров травмируется. Хочешь — не хочешь, но все равно страдают и парни, и девушки. Это просто необходимо», — сказал Вадим Серик. По словам собеседника агентства, сейчас в ДНР есть реабилитационный центр, но его мощностей не хватает. При этом люди все равно едут сюда для восстановления несмотря на близость к передовой. «Со времен Союза у нас был реабилитационный центр союзного значения. Это 15-я больница, но она находится в прифронтовом районе. Там часто бомбят. Но в ней хорошо залечивают пролежни. Тут у нас боевые действия идут, а едут из России, Дагестана залечивать пролежни. Колясочники насидят пролежни и едут сюда залечивать», — уточнил он.