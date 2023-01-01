01 января 2023
31 декабря 2022

В Пермском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад

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Пермяки под конец 2022 года стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Статистика Роспотребнадзора говорит, что уровень заболеваемости снизился почти на 14%.

«За неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в регионе зарегистрировано 29903 случая ОРВИ и гриппа, что ниже показателя прошлой недели на 13,8%», — указано на сайте ведомства. Из заболевших более 56% взрослые, остальные — дети.

В Пермском крае продолжают циркулировать вирусы гриппа А (H1N1) 2009 и В. Кроме того, есть опасность от вирусов парагриппа, риновирусов, аденовирусов и РС-вирусов.

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Пермяки под конец 2022 года стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Статистика Роспотребнадзора говорит, что уровень заболеваемости снизился почти на 14%. «За неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в регионе зарегистрировано 29903 случая ОРВИ и гриппа, что ниже показателя прошлой недели на 13,8%», — указано на сайте ведомства. Из заболевших более 56% взрослые, остальные — дети. В Пермском крае продолжают циркулировать вирусы гриппа А (H1N1) 2009 и В. Кроме того, есть опасность от вирусов парагриппа, риновирусов, аденовирусов и РС-вирусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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