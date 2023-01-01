В Пермском крае заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад

Лекарства нужны все реже Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермяки под конец 2022 года стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Статистика Роспотребнадзора говорит, что уровень заболеваемости снизился почти на 14%.

«За неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в регионе зарегистрировано 29903 случая ОРВИ и гриппа, что ниже показателя прошлой недели на 13,8%», — указано на сайте ведомства. Из заболевших более 56% взрослые, остальные — дети.

В Пермском крае продолжают циркулировать вирусы гриппа А (H1N1) 2009 и В. Кроме того, есть опасность от вирусов парагриппа, риновирусов, аденовирусов и РС-вирусов.