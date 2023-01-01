01 января 2023
31 декабря 2022

В Пермском крае мужчина пропал в ночной электричке

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция Пермь-2., жд вокзал пермь 2
Мужчину в последний раз видели в электричке из Перми в Кизел Фото:

В Пермском крае ищут мужчину, которого видели последний раз 1 января на электричке из Перми в Кизел. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Устанавливается местонахождение Басова Артем Сергеевича, 40 лет. 1 января 2023 года около 20:00 сел в электричку Пермь2-Кизел. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе.

Приметы пропавшего: рост 172 см, худой, глаза серые, волосы русые, на правой руке татуировка «За ВМФ». Одет был в черно-синюю куртку, серую шапку и черные штаны. Всех, кто владеет какой-либо информацией просят обратиться к волонтерам или полиции.

Приметы и фото пропавшего

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В Пермском крае ищут мужчину, которого видели последний раз 1 января на электричке из Перми в Кизел. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Устанавливается местонахождение Басова Артем Сергеевича, 40 лет. 1 января 2023 года около 20:00 сел в электричку Пермь2-Кизел. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе. Приметы пропавшего: рост 172 см, худой, глаза серые, волосы русые, на правой руке татуировка «За ВМФ». Одет был в черно-синюю куртку, серую шапку и черные штаны. Всех, кто владеет какой-либо информацией просят обратиться к волонтерам или полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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