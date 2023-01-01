В Пермском крае мужчина пропал в ночной электричке

Мужчину в последний раз видели в электричке из Перми в Кизел Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае ищут мужчину, которого видели последний раз 1 января на электричке из Перми в Кизел. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Устанавливается местонахождение Басова Артем Сергеевича, 40 лет. 1 января 2023 года около 20:00 сел в электричку Пермь2-Кизел. С тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе.

Приметы пропавшего: рост 172 см, худой, глаза серые, волосы русые, на правой руке татуировка «За ВМФ». Одет был в черно-синюю куртку, серую шапку и черные штаны. Всех, кто владеет какой-либо информацией просят обратиться к волонтерам или полиции.