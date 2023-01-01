01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

Житель ЯНАО недоволен горой снега на парковочных местах

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Ноябрьска недоволен работой управляющей компании Фото:

Житель Ноябрьска недоволен работой управляющей компании, которая после очистки двора, оставила на парковочных местах кучу снега. Об этом он сообщил в местном паблике во «Вконтакте».

«Снег собрали в большую кучу, вывезти так и забыли. Огромная гора снега лежит посередине двора до сих пор. Хотя обещали вывезти снег в этот же день. Звонили в эту [управляющую компанию], сказали нет свободной техники, хотя 27 числа во дворе стояли и снегоуборочная машина, и машина для вывоза. Так же снег занимает парковочные места», — говорится в сообщении.

На момент публикации новости пост в социальной сети набрал больше восьми тысяч просмотров. В комментариях под видео местные жители пишут, что управляющая компании не обязана вывозить снег. Другие пользователи радуются, что это будущее развлечение для детворы. «Хорошая горка для детей, если вручную доработать» — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Надыма недоволен новым теплым остановочным комплексом. Он оказался закрыт на ключ.

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Житель Ноябрьска недоволен работой управляющей компании, которая после очистки двора, оставила на парковочных местах кучу снега. Об этом он сообщил в местном паблике во «Вконтакте». «Снег собрали в большую кучу, вывезти так и забыли. Огромная гора снега лежит посередине двора до сих пор. Хотя обещали вывезти снег в этот же день. Звонили в эту [управляющую компанию], сказали нет свободной техники, хотя 27 числа во дворе стояли и снегоуборочная машина, и машина для вывоза. Так же снег занимает парковочные места», — говорится в сообщении. На момент публикации новости пост в социальной сети набрал больше восьми тысяч просмотров. В комментариях под видео местные жители пишут, что управляющая компании не обязана вывозить снег. Другие пользователи радуются, что это будущее развлечение для детворы. «Хорошая горка для детей, если вручную доработать» — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что житель Надыма недоволен новым теплым остановочным комплексом. Он оказался закрыт на ключ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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