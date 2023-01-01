Из-за отсутствия данных по счетчикам семье выставили счет на более чем 172 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетная семья из Тюмени получила счет за жилищно-коммунальные услуги за декабрь в размере 172 000 рублей. Об этом URA.RU рассказала жительница города Жанна Абуладзе. В крупном и единовременном перерасчете женщина винит управляющую компанию.

«В декабре нам пришла платежка за жилищно-коммунальные услуги, больше чем на 172 000 рублей. Почти 162 тысячи — это перерасчет. Признаю, что при прописанных пяти жильцах мы не подавали показания счетчиков, не было времени, но это же не значит, что такой счет нужно выставлять единовременно! Если они сами вовремя не заметили, сколько человек прописано в квартире, то это их „косяк“», — рассказала URA.RU тюменка Жанна Абуладзе.

По ее словам, в квартире прописана она, ее муж — собственник, и трое их детей. За ЖКУ семья платит вовремя. Однако показания счетчиков вовремя не подавали. В декабре же семья получила платежку с огромным перерасчетом. По каждой из услуг (горячая и холодная вода, водоотведение, вывоз мусора) доначисление составило от 20 до 48 тысяч рублей.

По версии тюменки, в управляющей компании заметили, что в квартире вместо одного собственника проживают еще четыре человека. И именно поэтому выставили счет по нормативу за всех жильцов за долгий период.

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — компании «Тюменское экологическое объединение», пояснили, что причину перерасчета собственникам стоит узнавать у управляющей компании. В самой ТЭО никаких массовых перерасчетов не происходило, то есть случай у семьи Абуладзе индивидуальный.

На звонки URA.RU в УК «СибЭнергоСервис», обслуживающей дом на Андрея Бушуева, 4, не ответили. По словам Жанны Абуладзе ее услугами жильцы давно не довольны, и даже хотят судиться, требуя сменить им управляющую компанию. В УК направлен письменный запрос.

Фото: Жанна Абуладзе