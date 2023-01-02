В Академии военных наук призвали нарушить пути доставки западного оружия на Украину

03 января 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Транспортные узлы Украины должны стать целью для ВС РФ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Российские военные должны разрушить транспортные коммуникации Украины, по которым доставляется западное вооружение, поскольку Киев начал атаковать стратегические объекты в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Я думаю, что вопрос нарушения транспортных коммуникаций Украины становится все более актуальным. Тем более, что Украина сейчас переходит к совершенно непозволительным действиям по нанесению по нашим стратегическим ядерным силам. В соответствии с нашей военной доктриной, в соответствии с нашим законом об обороне, может повлечь за собой очень серьезные ответные действия России, поскольку это создает экзистенциальную угрозу нашим национальным интересам», — сказал Александр Бартош. Специалист напомнил, что любое оружие на территории Украины является законной целью для российской армии. «Я не берусь судить о судьбе отдельных мостов и тоннелей. Ясно, что коммуникации должны быть нарушены. Караваны с оружием, которые оказываются на Украине, представляют собой законные цели для наших вооруженных сил. Об этом много говорят наши высокопоставленные лица, но пока таких серьезных ударов по коммуникациям, по железнодорожным станциям, аэродромам я не наблюдаю», — заключил кандидат военных наук. Ранее стало известно, что по аэродрому в Энгельсе (Саратовская область) была совершена атака украинским беспилотником. Это произошло два раза за месяц. В беседе с URA.RU член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил нанести ракетные удары по военным складам, где хранятся украинские стратегические беспилотники, чтобы не допустить новых атак ВСУ по российским объектам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные должны разрушить транспортные коммуникации Украины, по которым доставляется западное вооружение, поскольку Киев начал атаковать стратегические объекты в России. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Я думаю, что вопрос нарушения транспортных коммуникаций Украины становится все более актуальным. Тем более, что Украина сейчас переходит к совершенно непозволительным действиям по нанесению по нашим стратегическим ядерным силам. В соответствии с нашей военной доктриной, в соответствии с нашим законом об обороне, может повлечь за собой очень серьезные ответные действия России, поскольку это создает экзистенциальную угрозу нашим национальным интересам», — сказал Александр Бартош. Специалист напомнил, что любое оружие на территории Украины является законной целью для российской армии. «Я не берусь судить о судьбе отдельных мостов и тоннелей. Ясно, что коммуникации должны быть нарушены. Караваны с оружием, которые оказываются на Украине, представляют собой законные цели для наших вооруженных сил. Об этом много говорят наши высокопоставленные лица, но пока таких серьезных ударов по коммуникациям, по железнодорожным станциям, аэродромам я не наблюдаю», — заключил кандидат военных наук. Ранее стало известно, что по аэродрому в Энгельсе (Саратовская область) была совершена атака украинским беспилотником. Это произошло два раза за месяц. В беседе с URA.RU член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин предложил нанести ракетные удары по военным складам, где хранятся украинские стратегические беспилотники, чтобы не допустить новых атак ВСУ по российским объектам.