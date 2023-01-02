Армия РФ уничтожила более 70 наемников иностранного легиона в ДНР

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вертолет, воздушная атака, ракетный залп
ВС РФ уничтожили иностранных наемников в нескольких регионах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили более 70 наемников иностранного легиона в Донецкой народной республике и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районах населенных пунктов Марково, Краматорск (ДНР), а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны уточнили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации «иностранного легиона».

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины состоят иностранные наемники из более чем 50 стран. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко объяснил их желание участвовать в боевых действиях на стороне Украины желанием заработать денег.

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Российские военные уничтожили более 70 наемников иностранного легиона в Донецкой народной республике и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «В районах населенных пунктов Марково, Краматорск (ДНР), а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны уточнили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации «иностранного легиона». Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины состоят иностранные наемники из более чем 50 стран. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко объяснил их желание участвовать в боевых действиях на стороне Украины желанием заработать денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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