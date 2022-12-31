Власти ЛНР назвали количество иностранных наемников в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции воюют тысячи наемников более чем из 50 стран. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы», — рассказал Пасечник в интервью агентству ТАСС. Он уточнил, что часть из них воюет против Донбасса с 2014 года.
Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев направил отряды иностранных наемников в города Бахмут (Артемовск) и Соледар. Уточняется, что подкрепление обеспечено вооружением натовского образца.
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции воюют тысячи наемников более чем из 50 стран. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы», — рассказал Пасечник в интервью агентству ТАСС. Он уточнил, что часть из них воюет против Донбасса с 2014 года. Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев направил отряды иностранных наемников в города Бахмут (Артемовск) и Соледар. Уточняется, что подкрепление обеспечено вооружением натовского образца.