Власти ЛНР назвали количество иностранных наемников в ВСУ

Пасечник: в рядах ВСУ воюют тысячи наемников более чем из 50 стран
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
В украинской армии тысячи иностранных наемников, сообщил Леонид Пасечник Фото:
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции воюют тысячи наемников более чем из 50 стран. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы», — рассказал Пасечник в интервью агентству ТАСС. Он уточнил, что часть из них воюет против Донбасса с 2014 года.

Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев направил отряды иностранных наемников в города Бахмут (Артемовск) и Соледар. Уточняется, что подкрепление обеспечено вооружением натовского образца.

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции воюют тысячи наемников более чем из 50 стран. Об этом заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы», — рассказал Пасечник в интервью агентству ТАСС. Он уточнил, что часть из них воюет против Донбасса с 2014 года. Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев направил отряды иностранных наемников в города Бахмут (Артемовск) и Соледар. Уточняется, что подкрепление обеспечено вооружением натовского образца.
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