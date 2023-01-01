В ХМАО пассажира Utair заставили заплатить за ручную кладь больше стоимости билета. Видео

02 января 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в аэропорту Ханты-Мансийска Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийске пассажиру авиарейса авиакомпании Utair пришлось доплатить за ручную кладь больше стоимости билета в Екатеринбург. Мужчина рассказал URA.RU на условиях анонимности, что его рюкзак соответствовал параметрам, указанным в правилах перевозчика, но сотрудники авиакомпании не пустили его на регистрацию без доплаты, и прислал видео. «Я летел утром 2 января из Ханты-Мансийска в Екатеринбург, с собой была только ручная кладь — один рюкзак, который поместился в калибратор. Однако сотрудники настаивали, что его нужно перевернуть другим боком, и когда я это сделал, мне сообщили, что он больше нормы, а я должен доплатить за него, как за багаж, — 2800 рублей. Билет, для примера, обошелся мне в 2300», — утверждает пассажир. По словам пассажира, объяснять причины, по которым он должен оплачивать ручную кладь, не превышающую габариты, сотрудники авиакомпании Utair на камеру отказались. «Еще с нескольких человек на моем рейсе требовали доплату», — добавил он. Корреспондент агентства направил в пресс-службу авиакомпании запрос и попросил прокомментировать инцидент, но на момент публикации видео ответа не получил.

В Ханты-Мансийске пассажиру авиарейса авиакомпании Utair пришлось доплатить за ручную кладь больше стоимости билета в Екатеринбург. Мужчина рассказал URA.RU на условиях анонимности, что его рюкзак соответствовал параметрам, указанным в правилах перевозчика, но сотрудники авиакомпании не пустили его на регистрацию без доплаты, и прислал видео. «Я летел утром 2 января из Ханты-Мансийска в Екатеринбург, с собой была только ручная кладь — один рюкзак, который поместился в калибратор. Однако сотрудники настаивали, что его нужно перевернуть другим боком, и когда я это сделал, мне сообщили, что он больше нормы, а я должен доплатить за него, как за багаж, — 2800 рублей. Билет, для примера, обошелся мне в 2300», — утверждает пассажир. По словам пассажира, объяснять причины, по которым он должен оплачивать ручную кладь, не превышающую габариты, сотрудники авиакомпании Utair на камеру отказались. «Еще с нескольких человек на моем рейсе требовали доплату», — добавил он. Корреспондент агентства направил в пресс-службу авиакомпании запрос и попросил прокомментировать инцидент, но на момент публикации видео ответа не получил.