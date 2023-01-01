Снегоуборщик устроил смертельное ДТП на пермской трассе

02 января 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

ДТП произошло из-за заноса трактора на встречную полосу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На трассе «Полазна-Чусовой» в Пермском крае трактор, очищавший дорогу от снега, устроил ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. «Водитель трактора допустил снос задней оси погрузчика на встречную полосу движения, по которой в это время двигался автомобиль Volkswagen. Произошло столкновение, в результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД РФ «Чусовой», видео с которым опубликовано в telegram-канале. Установлено, что погрузчик двигался со стороны Полазны, очищая по дороге снег. По неизвестной причине произошел занос трактор на встречную полосу из-за чего и произошла авария.

На трассе «Полазна-Чусовой» в Пермском крае трактор, очищавший дорогу от снега, устроил ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. «Водитель трактора допустил снос задней оси погрузчика на встречную полосу движения, по которой в это время двигался автомобиль Volkswagen. Произошло столкновение, в результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД РФ «Чусовой», видео с которым опубликовано в telegram-канале. Установлено, что погрузчик двигался со стороны Полазны, очищая по дороге снег. По неизвестной причине произошел занос трактор на встречную полосу из-за чего и произошла авария.