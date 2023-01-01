01 января 2023

Снегоуборщик устроил смертельное ДТП на пермской трассе

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
ДТП произошло из-за заноса трактора на встречную полосу Фото:

На трассе «Полазна-Чусовой» в Пермском крае трактор, очищавший дорогу от снега, устроил ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

«Водитель трактора допустил снос задней оси погрузчика на встречную полосу движения, по которой в это время двигался автомобиль Volkswagen. Произошло столкновение, в результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД РФ «Чусовой», видео с которым опубликовано в telegram-канале.

Установлено, что погрузчик двигался со стороны Полазны, очищая по дороге снег. По неизвестной причине произошел занос трактор на встречную полосу из-за чего и произошла авария.

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На трассе «Полазна-Чусовой» в Пермском крае трактор, очищавший дорогу от снега, устроил ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. «Водитель трактора допустил снос задней оси погрузчика на встречную полосу движения, по которой в это время двигался автомобиль Volkswagen. Произошло столкновение, в результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД РФ «Чусовой», видео с которым опубликовано в telegram-канале. Установлено, что погрузчик двигался со стороны Полазны, очищая по дороге снег. По неизвестной причине произошел занос трактор на встречную полосу из-за чего и произошла авария.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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