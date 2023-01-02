В Киеве пройдет саммит Украина — ЕС

Саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, сообщила пресс-служба Владимира Зеленского
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В столице Украины 3 февраля пройдет саммит Украина — ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.
«Собеседники (Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС и договорились активизировать подготовительную работу. Он состоится 3 февраля в Киеве», — говорится в сообщении.
В ноябре агентство Bloomberg опубликовал материал про военную помощь Украине в 2023 году. Она составит 18 миллиардов евро. В декабре Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз с 2014 профинансировал Украину на сумму в 90 миллиардов евро, сообщает RT.
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