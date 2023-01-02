В Киеве пройдет саммит Украина — ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Саммит Украина — ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, сообщила пресс-служба Владимира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В столице Украины 3 февраля пройдет саммит Украина — ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.

«Собеседники (Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС и договорились активизировать подготовительную работу. Он состоится 3 февраля в Киеве», — говорится в сообщении.

В ноябре агентство Bloomberg опубликовал материал про военную помощь Украине в 2023 году. Она составит 18 миллиардов евро. В декабре Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз с 2014 профинансировал Украину на сумму в 90 миллиардов евро, сообщает RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столице Украины 3 февраля пройдет саммит Украина — ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского. «Собеседники (Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС и договорились активизировать подготовительную работу. Он состоится 3 февраля в Киеве», — говорится в сообщении. В ноябре агентство Bloomberg опубликовал материал про военную помощь Украине в 2023 году. Она составит 18 миллиардов евро. В декабре Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз с 2014 профинансировал Украину на сумму в 90 миллиардов евро, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...