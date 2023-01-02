В Совфеде призвали лишить Меладзе гражданства РФ за нацистский лозунг

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, меладзе валерий
В сети распространилось видео с артистом, на котором он продолжил фразу «Слава Украине» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российского певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России. Такое предложение выдвинула член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Елена Афанасьева.

«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала она в Telegram.

Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе общается с поклонником якобы на корпоративе в Дубае, передает ФАН. На видео, опубликованном блогером Сергеем Колясниковым, мужчина, оставшийся за кадром, попросил певца передать привет его супруге и также добавил «Слава Украине!» В ответ на это певец, убрав микрофон от лица, тихо произнес: «Героям слава!» Поступок артиста вызвал бурную реакцию мужчины, тот назвал его красавчиком. В свою очередь, Меладзе, попросил мужчину вести себя потише, отметив, что он вне политики.

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Российского певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России. Такое предложение выдвинула член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Елена Афанасьева. «Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала она в Telegram. Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе общается с поклонником якобы на корпоративе в Дубае, передает ФАН. На видео, опубликованном блогером Сергеем Колясниковым, мужчина, оставшийся за кадром, попросил певца передать привет его супруге и также добавил «Слава Украине!» В ответ на это певец, убрав микрофон от лица, тихо произнес: «Героям слава!» Поступок артиста вызвал бурную реакцию мужчины, тот назвал его красавчиком. В свою очередь, Меладзе, попросил мужчину вести себя потише, отметив, что он вне политики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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