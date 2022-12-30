30 декабря 2022

Американский политик призвал судить генсека НАТО за военные преступления

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг выступает за военную помощь Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генсека НАТО Йенса Столтенберга нужно судить за военные преступления, заявил политик из США Джеффри Янг. Так он отреагировал на заявление Столтенберга, что военная помощь Украине является кратчайшим путем к достижению мира.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник. Он должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение», — написал Янг в Twitter.

НАТО поставляет Киеву оружие в связи со спецоперацией РФ на Украине. Столтенберг считает, что конфликт может быть долгим и Россию не стоит недооценивать. По его словам, боевые действия быстрее завершатся, если помогать Украине поставками оружия. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эта неделя станет переломной для страны, чтобы пережить зиму и следующий год.

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Генсека НАТО Йенса Столтенберга нужно судить за военные преступления, заявил политик из США Джеффри Янг. Так он отреагировал на заявление Столтенберга, что военная помощь Украине является кратчайшим путем к достижению мира. «Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник. Он должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение», — написал Янг в Twitter. НАТО поставляет Киеву оружие в связи со спецоперацией РФ на Украине. Столтенберг считает, что конфликт может быть долгим и Россию не стоит недооценивать. По его словам, боевые действия быстрее завершатся, если помогать Украине поставками оружия. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эта неделя станет переломной для страны, чтобы пережить зиму и следующий год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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