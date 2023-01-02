Экономист дал прогноз по мировому кризису в 2023 году

Экономист Кульбака: серьезной мировой рецессии в экономике не будет

03 января 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Россия столкнется с трудностями в экономике, считает Николай Кульбака Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Серьезной мировой рецессии в экономике не предвидится, однако Росиия может столкнуться с экономическими трудностями. Такой прогноз касаемо кризиса в 2023 году сделал кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Глубокой и затяжной рецессии я не жду. Вероятность всегда существует, но она не очень высока», — заявил Николай Кульбака. Его слова приводит Лента.ру. Экономист отметил, что в случае одновременной рецессии в США и Китае могут появиться серьезные проблемы для мировой экономики. Эксперт также подчеркнул, что в случае экономического спада доллар будет укрепляться, а валюты развивающихся стран будут вынуждены бороться с кризисом. Причиной тому является тот факт, что государства с развивающейся экономикой, в число которых входит Россия, куда сильнее страдают от рецессии. По словам Кульбаки, в 2023 российскую экономику могут ждать трудности. Однако партнеры, с которыми РФ сотрудничает, будут расти. «Следующий год для России будет достаточно неблагоприятный. Если говорить о том, кто будет расти, можно говорить о росте Индии, о росте американской экономики, скорее всего, будут расти какие-то из африканских стран», — сказал экономист. Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что следующие несколько лет могут стать худшими для мировой экономики. В качестве причины он обозначил чрезмерное количество долгов по всему миру, образовавшееся с 2009 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Серьезной мировой рецессии в экономике не предвидится, однако Росиия может столкнуться с экономическими трудностями. Такой прогноз касаемо кризиса в 2023 году сделал кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Глубокой и затяжной рецессии я не жду. Вероятность всегда существует, но она не очень высока», — заявил Николай Кульбака. Его слова приводит Лента.ру. Экономист отметил, что в случае одновременной рецессии в США и Китае могут появиться серьезные проблемы для мировой экономики. Эксперт также подчеркнул, что в случае экономического спада доллар будет укрепляться, а валюты развивающихся стран будут вынуждены бороться с кризисом. Причиной тому является тот факт, что государства с развивающейся экономикой, в число которых входит Россия, куда сильнее страдают от рецессии. По словам Кульбаки, в 2023 российскую экономику могут ждать трудности. Однако партнеры, с которыми РФ сотрудничает, будут расти. «Следующий год для России будет достаточно неблагоприятный. Если говорить о том, кто будет расти, можно говорить о росте Индии, о росте американской экономики, скорее всего, будут расти какие-то из африканских стран», — сказал экономист. Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что следующие несколько лет могут стать худшими для мировой экономики. В качестве причины он обозначил чрезмерное количество долгов по всему миру, образовавшееся с 2009 года.