02 января 2023

Экономист дал прогноз по мировому кризису в 2023 году

Экономист Кульбака: серьезной мировой рецессии в экономике не будет
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Россия столкнется с трудностями в экономике, считает Николай Кульбака Фото:

Серьезной мировой рецессии в экономике не предвидится, однако Росиия может столкнуться с экономическими трудностями. Такой прогноз касаемо кризиса в 2023 году сделал кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Глубокой и затяжной рецессии я не жду. Вероятность всегда существует, но она не очень высока», — заявил Николай Кульбака. Его слова приводит Лента.ру.

Экономист отметил, что в случае одновременной рецессии в США и Китае могут появиться серьезные проблемы для мировой экономики. Эксперт также подчеркнул, что в случае экономического спада доллар будет укрепляться, а валюты развивающихся стран будут вынуждены бороться с кризисом. Причиной тому является тот факт, что государства с развивающейся экономикой, в число которых входит Россия, куда сильнее страдают от рецессии.

По словам Кульбаки, в 2023 российскую экономику могут ждать трудности. Однако партнеры, с которыми РФ сотрудничает, будут расти. «Следующий год для России будет достаточно неблагоприятный. Если говорить о том, кто будет расти, можно говорить о росте Индии, о росте американской экономики, скорее всего, будут расти какие-то из африканских стран», — сказал экономист.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что следующие несколько лет могут стать худшими для мировой экономики. В качестве причины он обозначил чрезмерное количество долгов по всему миру, образовавшееся с 2009 года.

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Серьезной мировой рецессии в экономике не предвидится, однако Росиия может столкнуться с экономическими трудностями. Такой прогноз касаемо кризиса в 2023 году сделал кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Глубокой и затяжной рецессии я не жду. Вероятность всегда существует, но она не очень высока», — заявил Николай Кульбака. Его слова приводит Лента.ру. Экономист отметил, что в случае одновременной рецессии в США и Китае могут появиться серьезные проблемы для мировой экономики. Эксперт также подчеркнул, что в случае экономического спада доллар будет укрепляться, а валюты развивающихся стран будут вынуждены бороться с кризисом. Причиной тому является тот факт, что государства с развивающейся экономикой, в число которых входит Россия, куда сильнее страдают от рецессии. По словам Кульбаки, в 2023 российскую экономику могут ждать трудности. Однако партнеры, с которыми РФ сотрудничает, будут расти. «Следующий год для России будет достаточно неблагоприятный. Если говорить о том, кто будет расти, можно говорить о росте Индии, о росте американской экономики, скорее всего, будут расти какие-то из африканских стран», — сказал экономист. Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что следующие несколько лет могут стать худшими для мировой экономики. В качестве причины он обозначил чрезмерное количество долгов по всему миру, образовавшееся с 2009 года.
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