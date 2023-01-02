В пожаре под Пермью погиб человек

Утром 2 января загорелся частный дом в п. Ферма Пермского района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара составила 85 кв. м. Один человек обнаружен погибшим.
«02 января 2023 года в 06 час. 48 мин. поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в поселке Ферма. По прибытии к месту пожара было установлено, что происходит горение частного жилого дома. К сожалению, имеется погибший, пострадавших нет», — отметили в МЧС.
Пожар был потушен в 08:00. К его ликвидации было привлечено 19 человек личного состава и шесть единиц техники. В МЧС просят быть внимательнее при обращении с огнем.
Обновлено в 11:33: СУ СК РФ по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту случившегося, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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