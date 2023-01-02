ГИБДД выступила с экстренным обращением к пермским водителям после массовых ДТП

Госавтоинспекция Пермского края просит водителей выбирать скоростной режим, ориентируясь не только на дорожные знаки, но и на погодные условия. Превышение скорости и выезд на встречную полосу являются основными причинами аварий на трассах, напоминает инспекция в своем telegram-канале. Вечером 2 января на автодороге «Пермь-Екатеринбург» в двух столкновениях легковых машин с большегрузами пострадали восемь человек.
«Выбирая скорость движения, недостаточно учитывать только лишь требования дорожных знаков. Реальные дорожные условия оказывают не меньшее влияние на безопасный выбор скорости. Поэтому скорость необходимо дополнительно снижать ночью, в условиях снегопада, тумана. Особенно — при проезде пешеходных переходов», — напоминает инспекция.
ГИБДД просит водителей пересмотреть «манеру вождения». Особенно в случаях, когда в салоне автомобиля есть дети, а движение происходит по «загородным трассам».
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Госавтоинспекция Пермского края просит водителей выбирать скоростной режим, ориентируясь не только на дорожные знаки, но и на погодные условия. Превышение скорости и выезд на встречную полосу являются основными причинами аварий на трассах, напоминает инспекция в своем telegram-канале. Вечером 2 января на автодороге «Пермь-Екатеринбург» в двух столкновениях легковых машин с большегрузами пострадали восемь человек. «Выбирая скорость движения, недостаточно учитывать только лишь требования дорожных знаков. Реальные дорожные условия оказывают не меньшее влияние на безопасный выбор скорости. Поэтому скорость необходимо дополнительно снижать ночью, в условиях снегопада, тумана. Особенно — при проезде пешеходных переходов», — напоминает инспекция. ГИБДД просит водителей пересмотреть «манеру вождения». Особенно в случаях, когда в салоне автомобиля есть дети, а движение происходит по «загородным трассам».