В авариях на трассе «Пермь-Екатеринбург» пострадали восемь человек за час

Вечером 2 января на трассе «Пермь-Екатеринбург» в течение одного часа произошло две аварии — в Кунгурском и Суксунском округах. В результате пострадали восемь человек. Погиб 16-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Около 17:00 водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, и столкнулся с грузовиком «Скания». Авария произошла на 124 км дороги в Кунгурском округе.
Спустя 50 минут, в 17:50 2 января в Суксунском округе не справился с управлением водитель автомобиля «Тойота Королла». В результате он столкнулся с «Камазом», а затем с автомобилем «Лада Гранта».
В каждом ДТП пострадали по четыре человека. «Полиция устанавливает обстоятельства ДТП», — отметили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе «Пермь-Екатеринбург» из-за снегопада ввели временное ограничение движения.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».