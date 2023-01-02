02 января 2023
01 января 2023

В авариях на трассе «Пермь-Екатеринбург» пострадали восемь человек за час

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс зима, экипаж гибдд
ДТП произошли с разницей в 50 минут Фото:

Вечером 2 января на трассе «Пермь-Екатеринбург» в течение одного часа произошло две аварии — в Кунгурском и Суксунском округах. В результате пострадали восемь человек. Погиб 16-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Около 17:00 водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, и столкнулся с грузовиком «Скания». Авария произошла на 124 км дороги в Кунгурском округе.

Спустя 50 минут, в 17:50 2 января в Суксунском округе не справился с управлением водитель автомобиля «Тойота Королла». В результате он столкнулся с «Камазом», а затем с автомобилем «Лада Гранта».

В каждом ДТП пострадали по четыре человека. «Полиция устанавливает обстоятельства ДТП», — отметили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе «Пермь-Екатеринбург» из-за снегопада ввели временное ограничение движения.

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Вечером 2 января на трассе «Пермь-Екатеринбург» в течение одного часа произошло две аварии — в Кунгурском и Суксунском округах. В результате пострадали восемь человек. Погиб 16-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Около 17:00 водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, и столкнулся с грузовиком «Скания». Авария произошла на 124 км дороги в Кунгурском округе. Спустя 50 минут, в 17:50 2 января в Суксунском округе не справился с управлением водитель автомобиля «Тойота Королла». В результате он столкнулся с «Камазом», а затем с автомобилем «Лада Гранта». В каждом ДТП пострадали по четыре человека. «Полиция устанавливает обстоятельства ДТП», — отметили в ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе «Пермь-Екатеринбург» из-за снегопада ввели временное ограничение движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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