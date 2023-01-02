Свердловчане выиграли в лотерею десятки миллионов рублей

03 января 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Жители Свердловской области выиграли почти 53 млн рублей в лотерее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Свердловской области выиграли почти 53 млн рублей в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото». Победители пока не обратились за выигрышами. Об этом URA.RU рассказали в официальном распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото». «Всего в Свердловской области было приобретено 270 865 выигрышных билетов „Новогоднего миллиарда“ от „Русского лото“, которые принесли своим обладателям 52 895 019 рублей. При этом пятеро счастливчиков из Свердловской области стали обладателями призов в 1 млн рублей. Еще один участник из региона выиграл 423 729 рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что жительнице Нижнего Тагила (Свердловская область) приснился вещий сон — женщина купалась в деньгах. Позже свердловчанка выиграла в лотерее миллион.

Жители Свердловской области выиграли почти 53 млн рублей в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото». Победители пока не обратились за выигрышами. Об этом URA.RU рассказали в официальном распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото». «Всего в Свердловской области было приобретено 270 865 выигрышных билетов „Новогоднего миллиарда“ от „Русского лото“, которые принесли своим обладателям 52 895 019 рублей. При этом пятеро счастливчиков из Свердловской области стали обладателями призов в 1 млн рублей. Еще один участник из региона выиграл 423 729 рублей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что жительнице Нижнего Тагила (Свердловская область) приснился вещий сон — женщина купалась в деньгах. Позже свердловчанка выиграла в лотерее миллион.