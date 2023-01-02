02 января 2023
01 января 2023

Челябинский экс-депутат судится с мэрией Златоуста из-за ветхих домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчет Алексея Текслера в Законодательном собрании Челябинской области перед депутатами. Челябинск, тургумбаев валихан
Валихан Тургумбаев оспаривает обязанность обслуживать ветхие дома Фото:

Экс-депутат заксобрания Челябинской области Валихан Тургумбаев подал в суд на мэрию Златоуста из-за ветхих домов. Как следует из материалов судебного процесса, Тургумбаев пытается опротестовать включение его управляющей компании (УК) в перечень на обслуживание многоэтажек, не имеющих своих «управляек».

«ООО „Управляющая компания Валихана Тургумбаева“ обратилось в Арбитражный суд с заявлением к администрации Златоустовского округа. Требует признать незаконным бездействие, выразившееся в отказе в удовлетворении заявления об исключении из перечня организаций», — следует из постановления суда.

В октябре фирму Тургумбаева внесли в перечень, исключив из него ООО «УК КурортСтройСервис», а 30 ноября обязали обслуживать 135 домов, находящихся в районах Златоуста со старым жилфондом. Других «управляек» в перечне в настоящее время нет.

В списке компания экс-депутата оказалась после того, как приняла участие в конкурсе на выбор УК для вновь построенного дома в квартале «Молодежный» Златоуста. Застройщик также аффилирован с Тургумбаевым. Участник рынка, пожелавший не называть себя, заявил URA.RU: при заявке на участие в подобных конкурсах фирма априори соглашается с тем, что ее могут привлечь к управлению другими домами сроком на год.

Пресс-служба мэрии, как и сотрудники офиса управляющей компании Тургумбаева, на момент публикации материала на запрос URA.RU не ответили. В исковой документации сотрудники УК отметили: работу в многоквартирных домах им навязали, нарушив принцип свободы договора. В то же время, участник рынка, с которым пообщался корреспондент URA.RU, выразил сомнение в том, что истец сможет выиграть суд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Экс-депутат заксобрания Челябинской области Валихан Тургумбаев подал в суд на мэрию Златоуста из-за ветхих домов. Как следует из материалов судебного процесса, Тургумбаев пытается опротестовать включение его управляющей компании (УК) в перечень на обслуживание многоэтажек, не имеющих своих «управляек». «ООО „Управляющая компания Валихана Тургумбаева“ обратилось в Арбитражный суд с заявлением к администрации Златоустовского округа. Требует признать незаконным бездействие, выразившееся в отказе в удовлетворении заявления об исключении из перечня организаций», — следует из постановления суда. В октябре фирму Тургумбаева внесли в перечень, исключив из него ООО «УК КурортСтройСервис», а 30 ноября обязали обслуживать 135 домов, находящихся в районах Златоуста со старым жилфондом. Других «управляек» в перечне в настоящее время нет. В списке компания экс-депутата оказалась после того, как приняла участие в конкурсе на выбор УК для вновь построенного дома в квартале «Молодежный» Златоуста. Застройщик также аффилирован с Тургумбаевым. Участник рынка, пожелавший не называть себя, заявил URA.RU: при заявке на участие в подобных конкурсах фирма априори соглашается с тем, что ее могут привлечь к управлению другими домами сроком на год. Пресс-служба мэрии, как и сотрудники офиса управляющей компании Тургумбаева, на момент публикации материала на запрос URA.RU не ответили. В исковой документации сотрудники УК отметили: работу в многоквартирных домах им навязали, нарушив принцип свободы договора. В то же время, участник рынка, с которым пообщался корреспондент URA.RU, выразил сомнение в том, что истец сможет выиграть суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...