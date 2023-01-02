Челябинский экс-депутат судится с мэрией Златоуста из-за ветхих домов

Валихан Тургумбаев оспаривает обязанность обслуживать ветхие дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-депутат заксобрания Челябинской области Валихан Тургумбаев подал в суд на мэрию Златоуста из-за ветхих домов. Как следует из материалов судебного процесса, Тургумбаев пытается опротестовать включение его управляющей компании (УК) в перечень на обслуживание многоэтажек, не имеющих своих «управляек».

«ООО „Управляющая компания Валихана Тургумбаева“ обратилось в Арбитражный суд с заявлением к администрации Златоустовского округа. Требует признать незаконным бездействие, выразившееся в отказе в удовлетворении заявления об исключении из перечня организаций», — следует из постановления суда.

В октябре фирму Тургумбаева внесли в перечень, исключив из него ООО «УК КурортСтройСервис», а 30 ноября обязали обслуживать 135 домов, находящихся в районах Златоуста со старым жилфондом. Других «управляек» в перечне в настоящее время нет.

В списке компания экс-депутата оказалась после того, как приняла участие в конкурсе на выбор УК для вновь построенного дома в квартале «Молодежный» Златоуста. Застройщик также аффилирован с Тургумбаевым. Участник рынка, пожелавший не называть себя, заявил URA.RU: при заявке на участие в подобных конкурсах фирма априори соглашается с тем, что ее могут привлечь к управлению другими домами сроком на год.

Пресс-служба мэрии, как и сотрудники офиса управляющей компании Тургумбаева, на момент публикации материала на запрос URA.RU не ответили. В исковой документации сотрудники УК отметили: работу в многоквартирных домах им навязали, нарушив принцип свободы договора. В то же время, участник рынка, с которым пообщался корреспондент URA.RU, выразил сомнение в том, что истец сможет выиграть суд.