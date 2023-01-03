Аналитик Чернов назвал продукты, которые подешевеют в 2023 году

Аналитик Чернов: мясо, хлеб и лекарства подешевеют в России

03 января 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

В списке подешевевших продуктов оказался хлеб и булочки, сказал Владимир Чернов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лекарства, детские товары и питание, а также основные продукты подешевеют в 2023 году. Об этом сообщил в беседе с URA.RU аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Ожидается снижение цен на детские товары, лекарства, молоко и молочные продукты, яйца, соль, сахар, маргарин, море и рыбопродукты, макароны, мука, крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, овощи, фрукты, ягоды, растительное масло, продукты детского питания, а также на продукты диабетического питания. Так как НДС для этих категорий товаров будет снижен до 5%. Следовательно, подешеветь они смогут на 2-5%», — сказал Владимир Чернов. Аналитик отметил, что данные товары будут снижаться в цене в рамках поддержки бедных россиян. «В Госдуме РФ составили список из 23 видов товаров, на которые в 2023 году будет снижен НДС, поэтому в первую очередь подешеветь могут именно товары из этого списка. Данная мера необходима для поддержки семей с небольшим доходом, так как не менее 40% их расходов приходится на данные категории товаров», — объяснил эксперт.

Лекарства, детские товары и питание, а также основные продукты подешевеют в 2023 году. Об этом сообщил в беседе с URA.RU аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Ожидается снижение цен на детские товары, лекарства, молоко и молочные продукты, яйца, соль, сахар, маргарин, море и рыбопродукты, макароны, мука, крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, овощи, фрукты, ягоды, растительное масло, продукты детского питания, а также на продукты диабетического питания. Так как НДС для этих категорий товаров будет снижен до 5%. Следовательно, подешеветь они смогут на 2-5%», — сказал Владимир Чернов. Аналитик отметил, что данные товары будут снижаться в цене в рамках поддержки бедных россиян. «В Госдуме РФ составили список из 23 видов товаров, на которые в 2023 году будет снижен НДС, поэтому в первую очередь подешеветь могут именно товары из этого списка. Данная мера необходима для поддержки семей с небольшим доходом, так как не менее 40% их расходов приходится на данные категории товаров», — объяснил эксперт.