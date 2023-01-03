Автоэксперт перечислил лайфхаки, как завести машину в морозы

Автоэксперт Соколов: чтобы автомобиль завелся в мороз, необходимо залить подходящее масло

03 января 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Если под рукой нет инструментов, машину можно завести «с толкача», рассказал Максим Соколов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чтобы завести автомобиль в морозы, необходимо зарядить батарею от сети или залить в двигатель масло, соответствующее температурному режиму. Такими советами поделился автоэксперт Максим Соколов. По его словам, одной из самых распространенных причин, почему автомобиль не заводится, является разряженная аккумуляторная батарея. «Лучшим решением будет снять батарею и зарядить от сети», — сказал эксперт в беседе с RT. Он добавил, что двигатель может не завестись из-за проблем со стартером из-за того, что контакты на нем окисляются. В таком случае нужно очистить провода от налета и обработать их специальной смазкой. Также в двигателе автомобиля может загустеть масло, если оно не соответствует температурному режиму. «Причем масло на ходу поменять не получится, придется ждать потепления», — отметил эксперт. Помимо этого, причиной могут стать свечи и система зажигания. Если эти элементы не выдают искру, их необходимо будет заменить. Машина также может не завестись из-за неисправности генератора. О поломке скажет мерцание приборной панели и фар. Проблему нужно устранить в автосервисе. Соколов также заявил, что если под рукой ничего нет, то транспортное средство можно попробовать завести «с толкача». Однако он уточнил, что совет применим только к машинам с механической коробкой передач. «Для этого автомобиль снимают с ручника, включают зажигание и переключают рычаг на третью передачу. Двигатель разгоняют до 30 км/ч и быстро отпускают сцепление. Затем включают нейтралку и газуют», — поделился специалист. По его словам, аккумулятор должен будет зарядиться на холостых оборотах. В случае, если на автомобиле примерз замок, нужно использовать специальный спрей для разморозки, нагреть металлический ключ пламенем зажигалки и вставить в замок. Еще ключ можно смочить незамерзайкой, приложить к замочной скважине бутылку с горячей водой и дождаться, пока замок оттает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы завести автомобиль в морозы, необходимо зарядить батарею от сети или залить в двигатель масло, соответствующее температурному режиму. Такими советами поделился автоэксперт Максим Соколов. По его словам, одной из самых распространенных причин, почему автомобиль не заводится, является разряженная аккумуляторная батарея. «Лучшим решением будет снять батарею и зарядить от сети», — сказал эксперт в беседе с RT. Он добавил, что двигатель может не завестись из-за проблем со стартером из-за того, что контакты на нем окисляются. В таком случае нужно очистить провода от налета и обработать их специальной смазкой. Также в двигателе автомобиля может загустеть масло, если оно не соответствует температурному режиму. «Причем масло на ходу поменять не получится, придется ждать потепления», — отметил эксперт. Помимо этого, причиной могут стать свечи и система зажигания. Если эти элементы не выдают искру, их необходимо будет заменить. Машина также может не завестись из-за неисправности генератора. О поломке скажет мерцание приборной панели и фар. Проблему нужно устранить в автосервисе. Соколов также заявил, что если под рукой ничего нет, то транспортное средство можно попробовать завести «с толкача». Однако он уточнил, что совет применим только к машинам с механической коробкой передач. «Для этого автомобиль снимают с ручника, включают зажигание и переключают рычаг на третью передачу. Двигатель разгоняют до 30 км/ч и быстро отпускают сцепление. Затем включают нейтралку и газуют», — поделился специалист. По его словам, аккумулятор должен будет зарядиться на холостых оборотах. В случае, если на автомобиле примерз замок, нужно использовать специальный спрей для разморозки, нагреть металлический ключ пламенем зажигалки и вставить в замок. Еще ключ можно смочить незамерзайкой, приложить к замочной скважине бутылку с горячей водой и дождаться, пока замок оттает.