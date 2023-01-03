Путин провел первую рабочую встречу в 2023 году

03 января 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

На встрече Владимир Путин обсудил развитие отечественной приборной базы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел первую рабочую встречу в наступившем году, в ходе которой обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым развитие приборной базы в России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Помимо развития в области приборной базы, российский лидер на первой встрече в 2023 году обсудил и реализованный совместный проект Минобрнауки и Минпросвещения, который называется „Университетские смены“. Он предназначен для школьников из присоединенных регионов России», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что проект подразумевает под собой образовательную программу, в которую входит спортивный и экскурсионный модуль.

Президент России Владимир Путин провел первую рабочую встречу в наступившем году, в ходе которой обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым развитие приборной базы в России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Помимо развития в области приборной базы, российский лидер на первой встрече в 2023 году обсудил и реализованный совместный проект Минобрнауки и Минпросвещения, который называется „Университетские смены“. Он предназначен для школьников из присоединенных регионов России», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что проект подразумевает под собой образовательную программу, в которую входит спортивный и экскурсионный модуль.