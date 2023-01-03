Путин провел первую рабочую встречу в 2023 году

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, госсовет
На встрече Владимир Путин обсудил развитие отечественной приборной базы Фото:

Президент России Владимир Путин провел первую рабочую встречу в наступившем году, в ходе которой обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым развитие приборной базы в России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Помимо развития в области приборной базы, российский лидер на первой встрече в 2023 году обсудил и реализованный совместный проект Минобрнауки и Минпросвещения, который называется „Университетские смены“. Он предназначен для школьников из присоединенных регионов России», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что проект подразумевает под собой образовательную программу, в которую входит спортивный и экскурсионный модуль.

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Президент России Владимир Путин провел первую рабочую встречу в наступившем году, в ходе которой обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым развитие приборной базы в России. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Помимо развития в области приборной базы, российский лидер на первой встрече в 2023 году обсудил и реализованный совместный проект Минобрнауки и Минпросвещения, который называется „Университетские смены“. Он предназначен для школьников из присоединенных регионов России», — говорится на сайте Кремля. Отмечается, что проект подразумевает под собой образовательную программу, в которую входит спортивный и экскурсионный модуль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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