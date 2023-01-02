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31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Тобольске рядом с кафе обнаружен труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, скорая помощь
Женщину обнаружили рано утром Фото:

В Тобольске (Тюменская область) рядом с кафе местные жители обнаружили труп. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, тело принадлежит женщине.

«Сегодня утром в 10 микрорайоне недалеко от „Джентельмена“, но не у кафе, а у ограды жилого дома, местные жители обнаружили лежащего на снегу человека. Со слов очевидцев — это женщина, 40-45 лет, пульса не было», — такой пост был опубликован в группе «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения по Тюменской области корреспонденту агентства информацию подтвердили. «Вызов поступил в 7:27. Прибытие бригады скорой помощи в 7:40. Медики констатировали смерть», — сообщает пресс-служба ведомства.

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В Тобольске (Тюменская область) рядом с кафе местные жители обнаружили труп. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, тело принадлежит женщине. «Сегодня утром в 10 микрорайоне недалеко от „Джентельмена“, но не у кафе, а у ограды жилого дома, местные жители обнаружили лежащего на снегу человека. Со слов очевидцев — это женщина, 40-45 лет, пульса не было», — такой пост был опубликован в группе «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения по Тюменской области корреспонденту агентства информацию подтвердили. «Вызов поступил в 7:27. Прибытие бригады скорой помощи в 7:40. Медики констатировали смерть», — сообщает пресс-служба ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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