В Тобольске рядом с кафе обнаружен труп женщины

03 января 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Женщину обнаружили рано утром Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) рядом с кафе местные жители обнаружили труп. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, тело принадлежит женщине. «Сегодня утром в 10 микрорайоне недалеко от „Джентельмена“, но не у кафе, а у ограды жилого дома, местные жители обнаружили лежащего на снегу человека. Со слов очевидцев — это женщина, 40-45 лет, пульса не было», — такой пост был опубликован в группе «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения по Тюменской области корреспонденту агентства информацию подтвердили. «Вызов поступил в 7:27. Прибытие бригады скорой помощи в 7:40. Медики констатировали смерть», — сообщает пресс-служба ведомства.

В Тобольске (Тюменская область) рядом с кафе местные жители обнаружили труп. Об этом горожане сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, тело принадлежит женщине. «Сегодня утром в 10 микрорайоне недалеко от „Джентельмена“, но не у кафе, а у ограды жилого дома, местные жители обнаружили лежащего на снегу человека. Со слов очевидцев — это женщина, 40-45 лет, пульса не было», — такой пост был опубликован в группе «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения по Тюменской области корреспонденту агентства информацию подтвердили. «Вызов поступил в 7:27. Прибытие бригады скорой помощи в 7:40. Медики констатировали смерть», — сообщает пресс-служба ведомства.