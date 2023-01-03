В США оценили шансы объявить Байдену импичмент

19FortyFive: объявление импичмента Байдену наиболее вероятно в 2023 году

03 января 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Решение об импичменте должно быть максимально обдуманным, пишет 19fortyfive Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президенту США Джо Байдену могут объявить импичмент в 2023 году. Об этом сообщает 19FortyFive. «Тем не менее важно, что разговоры об импичменте коснулись спокойных, более интеллектуальных элементов правых. Это, по-видимому, сделало бы импичмент Байдена номинально более вероятным в 2023 году, потому что они вряд ли нанесут удар в 2024 году», — пишет издани е. В статье отмечается, что пока неясно, насколько мудрым шагом будет предъявить обвинения главе США в Палате представителей, поэтому решение должно быть взвешенным. Речь об импичменте Байдену зашла после обещания американского президента облегчить миграцию с юга. Из-за желания американских властей скорее отделаться от мигрантов властей США обвинили в расизме. Также судить главу государства хотели после того, как Twitter скрывал информацию о скандале с участием сына президента Хантера Байдена. Об этом сообщил владелец соцсети, предприниматель Илон Маск.

Президенту США Джо Байдену могут объявить импичмент в 2023 году. Об этом сообщает 19FortyFive. «Тем не менее важно, что разговоры об импичменте коснулись спокойных, более интеллектуальных элементов правых. Это, по-видимому, сделало бы импичмент Байдена номинально более вероятным в 2023 году, потому что они вряд ли нанесут удар в 2024 году», — пишет издание. В статье отмечается, что пока неясно, насколько мудрым шагом будет предъявить обвинения главе США в Палате представителей, поэтому решение должно быть взвешенным. Речь об импичменте Байдену зашла после обещания американского президента облегчить миграцию с юга. Из-за желания американских властей скорее отделаться от мигрантов властей США обвинили в расизме. Также судить главу государства хотели после того, как Twitter скрывал информацию о скандале с участием сына президента Хантера Байдена. Об этом сообщил владелец соцсети, предприниматель Илон Маск.