Мэр пермского города выступила со срочным обращением к жителям из-за аномальных морозов

Из-за аномальных морозов коммунальные службы Чердыни переведены в режим повышенной готовности

03 января 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

На севере Пермского края похолодает до -40 градусов Фото: Алексей Андронов © URA.RU Глава Чердынского городского округа (Пермский край) Анна Батагова выступила перед жителями с экстренным предупреждением на фоне грядущих морозов ниже -40 градусов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она попросила внимательно следить за электроприборами и водопроводами, а также сообщила о том, что все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. «Экстренное предупреждение! 04 января на территории Чердынского, Красновишерского, Гаинского округов ожидается аномально холодная погода (сильный мороз -40 градусов и ниже). Все коммунальные службы в округе переведены в режим повышенной готовности», — отметила Анна Батагова. Чердынцам она посоветовала утепляться, следить за электроприборами и системами водоснабжения. Батагова также попросила их «топить печки аккуратно», «пить горячий чай и есть печеньки». Ранее URA.RU сообщало, что январь 2023 года станет самым холодным за шесть лет.

Глава Чердынского городского округа (Пермский край) Анна Батагова выступила перед жителями с экстренным предупреждением на фоне грядущих морозов ниже -40 градусов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она попросила внимательно следить за электроприборами и водопроводами, а также сообщила о том, что все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. «Экстренное предупреждение! 04 января на территории Чердынского, Красновишерского, Гаинского округов ожидается аномально холодная погода (сильный мороз -40 градусов и ниже). Все коммунальные службы в округе переведены в режим повышенной готовности», — отметила Анна Батагова. Чердынцам она посоветовала утепляться, следить за электроприборами и системами водоснабжения. Батагова также попросила их «топить печки аккуратно», «пить горячий чай и есть печеньки». Ранее URA.RU сообщало, что январь 2023 года станет самым холодным за шесть лет.