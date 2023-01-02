02 января 2023

Мэр пермского города выступила со срочным обращением к жителям из-за аномальных морозов

Из-за аномальных морозов коммунальные службы Чердыни переведены в режим повышенной готовности
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., деревянный дом, зима, мама с коляской, село, угут, деревня
На севере Пермского края похолодает до -40 градусов Фото:

Глава Чердынского городского округа (Пермский край) Анна Батагова выступила перед жителями с экстренным предупреждением на фоне грядущих морозов ниже -40 градусов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она попросила внимательно следить за электроприборами и водопроводами, а также сообщила о том, что все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

«Экстренное предупреждение! 04 января на территории Чердынского, Красновишерского, Гаинского округов ожидается аномально холодная погода (сильный мороз -40 градусов и ниже). Все коммунальные службы в округе переведены в режим повышенной готовности», — отметила Анна Батагова.

Чердынцам она посоветовала утепляться, следить за электроприборами и системами водоснабжения. Батагова также попросила их «топить печки аккуратно», «пить горячий чай и есть печеньки». Ранее URA.RU сообщало, что январь 2023 года станет самым холодным за шесть лет.

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Глава Чердынского городского округа (Пермский край) Анна Батагова выступила перед жителями с экстренным предупреждением на фоне грядущих морозов ниже -40 градусов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она попросила внимательно следить за электроприборами и водопроводами, а также сообщила о том, что все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. «Экстренное предупреждение! 04 января на территории Чердынского, Красновишерского, Гаинского округов ожидается аномально холодная погода (сильный мороз -40 градусов и ниже). Все коммунальные службы в округе переведены в режим повышенной готовности», — отметила Анна Батагова. Чердынцам она посоветовала утепляться, следить за электроприборами и системами водоснабжения. Батагова также попросила их «топить печки аккуратно», «пить горячий чай и есть печеньки». Ранее URA.RU сообщало, что январь 2023 года станет самым холодным за шесть лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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