02 января 2023

Главы двух пермских районов получат статусные посты в «Единой России»

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Съезд КПРФ. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
Александру Русанову и Александру Филиппову добавят партийный функционал Фото:

В пермском реготделении «Единой России» готовятся две рокировки. Как сообщил источник URA.RU в партии, секретарь Ленинского местного отделения Александр Ивонин и секретарь Свердловского отделения Сергей Бритвин оставят должности. Как ожидается, отделения возглавят главы районов Александр Русанов (Ленинский) и Александр Филиппов (Свердловский).

«Бритвин свои задачи выполнил. Как и Ивонин. Главные претенденты на освобождающиеся посты — главы соответствующих районов Александр Русанов и Александр Филиппов», — отметил источник.

Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев подтвердил готовящиеся рокировки. Кто именно займет освободившиеся посты, решит конференция партии, которая пройдет во второй половине января, отметил он. Филиппов опроверг информацию о том, что он может возглавить местное отделение Свердловского района. Александр Русанов не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

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В пермском реготделении «Единой России» готовятся две рокировки. Как сообщил источник URA.RU в партии, секретарь Ленинского местного отделения Александр Ивонин и секретарь Свердловского отделения Сергей Бритвин оставят должности. Как ожидается, отделения возглавят главы районов Александр Русанов (Ленинский) и Александр Филиппов (Свердловский). «Бритвин свои задачи выполнил. Как и Ивонин. Главные претенденты на освобождающиеся посты — главы соответствующих районов Александр Русанов и Александр Филиппов», — отметил источник. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев подтвердил готовящиеся рокировки. Кто именно займет освободившиеся посты, решит конференция партии, которая пройдет во второй половине января, отметил он. Филиппов опроверг информацию о том, что он может возглавить местное отделение Свердловского района. Александр Русанов не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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