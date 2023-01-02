Главы двух пермских районов получат статусные посты в «Единой России»

03 января 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Александру Русанову и Александру Филиппову добавят партийный функционал Фото: Владимир Андреев © URA.RU В пермском реготделении «Единой России» готовятся две рокировки. Как сообщил источник URA.RU в партии, секретарь Ленинского местного отделения Александр Ивонин и секретарь Свердловского отделения Сергей Бритвин оставят должности. Как ожидается, отделения возглавят главы районов Александр Русанов (Ленинский) и Александр Филиппов (Свердловский). «Бритвин свои задачи выполнил. Как и Ивонин. Главные претенденты на освобождающиеся посты — главы соответствующих районов Александр Русанов и Александр Филиппов», — отметил источник. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев подтвердил готовящиеся рокировки. Кто именно займет освободившиеся посты, решит конференция партии, которая пройдет во второй половине января, отметил он. Филиппов опроверг информацию о том, что он может возглавить местное отделение Свердловского района. Александр Русанов не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

В пермском реготделении «Единой России» готовятся две рокировки. Как сообщил источник URA.RU в партии, секретарь Ленинского местного отделения Александр Ивонин и секретарь Свердловского отделения Сергей Бритвин оставят должности. Как ожидается, отделения возглавят главы районов Александр Русанов (Ленинский) и Александр Филиппов (Свердловский). «Бритвин свои задачи выполнил. Как и Ивонин. Главные претенденты на освобождающиеся посты — главы соответствующих районов Александр Русанов и Александр Филиппов», — отметил источник. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев подтвердил готовящиеся рокировки. Кто именно займет освободившиеся посты, решит конференция партии, которая пройдет во второй половине января, отметил он. Филиппов опроверг информацию о том, что он может возглавить местное отделение Свердловского района. Александр Русанов не ответил на звонок корреспондента URA.RU.