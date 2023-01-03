Член совета при Путине раскрыл, как Запад заставит Зеленского пойти на переговоры

Член совета при Путине: Запад лишит Зеленского всего ради переговоров с РФ

04 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украина мгновенно рухнет без помощи западных партнеров, считает Богдан Безпалько Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад может вынудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, пригрозив ему прекращением поставок оружия, материальной и гуманитарной помощи. Таким мнением с URA.RU поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. «Запад реально решит, чтобы были переговоры. Он вполне способен поменять позицию [президента Украины Владимира] Зеленского и вообще всех, кто рядом с ним находится. Украина полностью зависит от Запада. В финансовом, экономическом, военном и даже энергетическом теперь отношении. Если Запад решит серьезно принудить Украину к переговорам, он может сказать: „Ребята, ну хорошо. Тогда мы уходим, а вы здесь оставайтесь одни и разруливайте этот процесс. Ни оружия, ни денег, ни энергии, ни трансформаторов, ни техники, ни топлива вам больше не будет. Вы самостоятельная и независимая страна. Справляйтесь сами, вы уже взрослые. Естественно, Украина тут же рухнет. Это самый успешный и эффективный инструмент по воздействию на них“», — сказал Богдан Безпалько. По его словам, пойти на прекращение конфликта Запад может вынудить плачевная экономическая ситуация. «Их может заставить экономический, энергетический кризис, неконтролируемый рост инфляции и течение других кризисных негативных процессов. Может заставить какой-то компромисс, который, возможно, не публично обсуждается между представителями коллективного Запада и РФ», — объяснил эксперт. По мнению генерала НАТО в отставке Ханс-Лотара Домрезе, Россия и Украина начнут переговоры весной. Как написало издание IOL, их началу мешают восхваление украинского лидера Владимира Зеленского, регулярные поставки Киеву вооружения и поддержка антироссийских санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад может вынудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, пригрозив ему прекращением поставок оружия, материальной и гуманитарной помощи. Таким мнением с URA.RU поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. «Запад реально решит, чтобы были переговоры. Он вполне способен поменять позицию [президента Украины Владимира] Зеленского и вообще всех, кто рядом с ним находится. Украина полностью зависит от Запада. В финансовом, экономическом, военном и даже энергетическом теперь отношении. Если Запад решит серьезно принудить Украину к переговорам, он может сказать: „Ребята, ну хорошо. Тогда мы уходим, а вы здесь оставайтесь одни и разруливайте этот процесс. Ни оружия, ни денег, ни энергии, ни трансформаторов, ни техники, ни топлива вам больше не будет. Вы самостоятельная и независимая страна. Справляйтесь сами, вы уже взрослые. Естественно, Украина тут же рухнет. Это самый успешный и эффективный инструмент по воздействию на них“», — сказал Богдан Безпалько. По его словам, пойти на прекращение конфликта Запад может вынудить плачевная экономическая ситуация. «Их может заставить экономический, энергетический кризис, неконтролируемый рост инфляции и течение других кризисных негативных процессов. Может заставить какой-то компромисс, который, возможно, не публично обсуждается между представителями коллективного Запада и РФ», — объяснил эксперт. По мнению генерала НАТО в отставке Ханс-Лотара Домрезе, Россия и Украина начнут переговоры весной. Как написало издание IOL, их началу мешают восхваление украинского лидера Владимира Зеленского, регулярные поставки Киеву вооружения и поддержка антироссийских санкций.