Восхваление украинского лидера Владимира Зеленского западными СМИ, регулярные поставки Киеву вооружения и поддержка антироссийских санкций снижают шансы на переговоры РФ и Украины. Об этом пишет издание IOL.
«Прославление президента Зеленского в западных СМИ в сочетании с бездонной пропастью финансовой поддержки, обильными поставками смертоносного оружия и поддержкой через микрофонную дипломатию и экономические санкции против России — все это снижает шансы на перемирие [Москвы и Киева]», — написали в статье. Уточняется, что пока президент России Владимир Путин демонстрировал готовность к дипломатическому решению конфликта, Киев «открыл огонь по Кремлю».
Ранее экс-генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе предположил, что переговоры Москвы и Киева произойдут весной 2023 года, По его мнению, обе стороны осознают бессмысленность продолжения боевых действий, передает деловое издание «Взгляд».
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Восхваление украинского лидера Владимира Зеленского западными СМИ, регулярные поставки Киеву вооружения и поддержка антироссийских санкций снижают шансы на переговоры РФ и Украины. Об этом пишет издание IOL. «Прославление президента Зеленского в западных СМИ в сочетании с бездонной пропастью финансовой поддержки, обильными поставками смертоносного оружия и поддержкой через микрофонную дипломатию и экономические санкции против России — все это снижает шансы на перемирие [Москвы и Киева]», — написали в статье. Уточняется, что пока президент России Владимир Путин демонстрировал готовность к дипломатическому решению конфликта, Киев «открыл огонь по Кремлю». Ранее экс-генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе предположил, что переговоры Москвы и Киева произойдут весной 2023 года, По его мнению, обе стороны осознают бессмысленность продолжения боевых действий, передает деловое издание «Взгляд».