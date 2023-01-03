Западные журналисты назвали три фактора, мешающие переговорам РФ и Украины

IOL: прославление Зеленского, военная поддержка Украины и санкции против РФ мешают перемирию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Прославление Зеленского западными СМИ — один из факторов, мешающих переговорам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Восхваление украинского лидера Владимира Зеленского западными СМИ, регулярные поставки Киеву вооружения и поддержка антироссийских санкций снижают шансы на переговоры РФ и Украины. Об этом пишет издание IOL.

«Прославление президента Зеленского в западных СМИ в сочетании с бездонной пропастью финансовой поддержки, обильными поставками смертоносного оружия и поддержкой через микрофонную дипломатию и экономические санкции против России — все это снижает шансы на перемирие [Москвы и Киева]», — написали в статье. Уточняется, что пока президент России Владимир Путин демонстрировал готовность к дипломатическому решению конфликта, Киев «открыл огонь по Кремлю».

Ранее экс-генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе предположил, что переговоры Москвы и Киева произойдут весной 2023 года, По его мнению, обе стороны осознают бессмысленность продолжения боевых действий, передает деловое издание «Взгляд».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восхваление украинского лидера Владимира Зеленского западными СМИ, регулярные поставки Киеву вооружения и поддержка антироссийских санкций снижают шансы на переговоры РФ и Украины. Об этом пишет издание IOL. «Прославление президента Зеленского в западных СМИ в сочетании с бездонной пропастью финансовой поддержки, обильными поставками смертоносного оружия и поддержкой через микрофонную дипломатию и экономические санкции против России — все это снижает шансы на перемирие [Москвы и Киева]», — написали в статье. Уточняется, что пока президент России Владимир Путин демонстрировал готовность к дипломатическому решению конфликта, Киев «открыл огонь по Кремлю». Ранее экс-генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе предположил, что переговоры Москвы и Киева произойдут весной 2023 года, По его мнению, обе стороны осознают бессмысленность продолжения боевых действий, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...