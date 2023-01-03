Западные журналисты назвали три фактора, мешающие переговорам РФ и Украины

IOL: прославление Зеленского, военная поддержка Украины и санкции против РФ мешают перемирию

03 января 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Прославление Зеленского западными СМИ — один из факторов, мешающих переговорам Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восхваление украинского лидера Владимира Зеленского западными СМИ, регулярные поставки Киеву вооружения и поддержка антироссийских санкций снижают шансы на переговоры РФ и Украины. Об этом пишет издание IOL. «Прославление президента Зеленского в западных СМИ в сочетании с бездонной пропастью финансовой поддержки, обильными поставками смертоносного оружия и поддержкой через микрофонную дипломатию и экономические санкции против России — все это снижает шансы на перемирие [Москвы и Киева]», — написали в статье . Уточняется, что пока президент России Владимир Путин демонстрировал готовность к дипломатическому решению конфликта, Киев «открыл огонь по Кремлю». Ранее экс-генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе предположил, что переговоры Москвы и Киева произойдут весной 2023 года, По его мнению, обе стороны осознают бессмысленность продолжения боевых действий, передает деловое издание «Взгляд».

Восхваление украинского лидера Владимира Зеленского западными СМИ, регулярные поставки Киеву вооружения и поддержка антироссийских санкций снижают шансы на переговоры РФ и Украины. Об этом пишет издание IOL. «Прославление президента Зеленского в западных СМИ в сочетании с бездонной пропастью финансовой поддержки, обильными поставками смертоносного оружия и поддержкой через микрофонную дипломатию и экономические санкции против России — все это снижает шансы на перемирие [Москвы и Киева]», — написали в статье. Уточняется, что пока президент России Владимир Путин демонстрировал готовность к дипломатическому решению конфликта, Киев «открыл огонь по Кремлю». Ранее экс-генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе предположил, что переговоры Москвы и Киева произойдут весной 2023 года, По его мнению, обе стороны осознают бессмысленность продолжения боевых действий, передает деловое издание «Взгляд».