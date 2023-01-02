Жители пермского города остались без автобусов из-за проблем с кассиром

03 января 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Пассажиров из Александровска в Пермь высадили в Яйве Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Александровска пожаловались на работу местной автостанции. В группе «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте» пользователь Василий Рудометов рассказал, что из-за неработающей кассы пассажиры рейса до Перми вынуждены были покинуть автобус в соседнем п. Яйва, поскольку не смогли официально купить билеты. И возвращаться обратно своим ходом. «Это что за бардак! Кто должен за это ответить? На улице зима, вы что, перевозчики, водители, кассиры не можете элементарного сделать? Наладьте вы свою работу. Вам кто дал право так издеваться над людьми! Люди на работу едут, в гости, да какая разница куда! И самое страшное то, что никто за это не ответит», — пишет пользователь. Он рассказал, что водитель рейса в 16.45 2 января пустил людей в автобус до Перми без билетов — «на свой авось», поскольку касса не работала. И предупредил, что если на следующей станции в п. Яйва будут пассажиры с билетами, то жителям Александровска придется покинуть автобус. «Итог: подъезжает к Яйве, а там народу на полный автобус и все с билетами. Соответственно все наши выходят и думают, как вернуться обратно домой», — рассказал Рудометов. В комментариях к посту депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Кожанов заявил, что разберется в ситуации. Он предложил людям покупать билеты онлайн на сайте краевого автовокзала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Александровска пожаловались на работу местной автостанции. В группе «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте» пользователь Василий Рудометов рассказал, что из-за неработающей кассы пассажиры рейса до Перми вынуждены были покинуть автобус в соседнем п. Яйва, поскольку не смогли официально купить билеты. И возвращаться обратно своим ходом. «Это что за бардак! Кто должен за это ответить? На улице зима, вы что, перевозчики, водители, кассиры не можете элементарного сделать? Наладьте вы свою работу. Вам кто дал право так издеваться над людьми! Люди на работу едут, в гости, да какая разница куда! И самое страшное то, что никто за это не ответит», — пишет пользователь. Он рассказал, что водитель рейса в 16.45 2 января пустил людей в автобус до Перми без билетов — «на свой авось», поскольку касса не работала. И предупредил, что если на следующей станции в п. Яйва будут пассажиры с билетами, то жителям Александровска придется покинуть автобус. «Итог: подъезжает к Яйве, а там народу на полный автобус и все с билетами. Соответственно все наши выходят и думают, как вернуться обратно домой», — рассказал Рудометов. В комментариях к посту депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Кожанов заявил, что разберется в ситуации. Он предложил людям покупать билеты онлайн на сайте краевого автовокзала.