02 января 2023
01 января 2023

Путин позвонил курганской девочке, которая хочет увидеть северное сияние

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин исполнил заветное желание девочки из Курганской области Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с жительницей Курганской области Агатой Былковой, которая мечтала увидеть северное сияние. Данную информацию сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Президент России поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», — цитирует Пескова РИА Новости. В сообщении СМИ указано, что желание жительницы региона исполнено.

Путин узнал о желании жительницы Курганской области во время акции «Елка желаний». 22 декабря президент страны снял шар с желанием восьмилетней Агаты Былковой, в котором та рассказала, что мечтает увидеть северное сияние и покататься на оленях.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с жительницей Курганской области Агатой Былковой, которая мечтала увидеть северное сияние. Данную информацию сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. «Президент России поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», — цитирует Пескова РИА Новости. В сообщении СМИ указано, что желание жительницы региона исполнено. Путин узнал о желании жительницы Курганской области во время акции «Елка желаний». 22 декабря президент страны снял шар с желанием восьмилетней Агаты Былковой, в котором та рассказала, что мечтает увидеть северное сияние и покататься на оленях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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