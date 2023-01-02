Путин позвонил курганской девочке, которая хочет увидеть северное сияние

Путин исполнил заветное желание девочки из Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин созвонился с жительницей Курганской области Агатой Былковой, которая мечтала увидеть северное сияние. Данную информацию сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Президент России поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», — цитирует Пескова РИА Новости. В сообщении СМИ указано, что желание жительницы региона исполнено.

Путин узнал о желании жительницы Курганской области во время акции «Елка желаний». 22 декабря президент страны снял шар с желанием восьмилетней Агаты Былковой, в котором та рассказала, что мечтает увидеть северное сияние и покататься на оленях.