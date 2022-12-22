Президент Путин исполнит желание девочки из Курганской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал исполнить новогоднее желание девочки из Курганской области. Шар с желанием девочки Путин вытянул 22 декабря в рамках акции «Елка желаний», которая прошла в Кремле.
«Агата, Курганская область. Мечтает увидеть северное сияние, прокатиться на оленях. Ух ты, здорово как, молодец. Прокатим», — отметил Путин в видеофрагменте, опубликованном на сайте издания Life. Всего Путин вытянул три шара с желаниями детей.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в той же акции. Он снял с елки два шара. Губернатор подарит детям наушники и шведскую стенку.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал исполнить новогоднее желание девочки из Курганской области. Шар с желанием девочки Путин вытянул 22 декабря в рамках акции «Елка желаний», которая прошла в Кремле. «Агата, Курганская область. Мечтает увидеть северное сияние, прокатиться на оленях. Ух ты, здорово как, молодец. Прокатим», — отметил Путин в видеофрагменте, опубликованном на сайте издания Life. Всего Путин вытянул три шара с желаниями детей. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в той же акции. Он снял с елки два шара. Губернатор подарит детям наушники и шведскую стенку.