QAZAQ AIR запускает рейсы в Екатеринбург

Авиакомпания QAZAQ AIR начинает выполнять рейсы Астана — Екатеринбург — Астана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Авиакомпания QAZAQ AIR с 8 января 2023 года начинает выполнять рейсы Астана — Екатеринбург — Астана. Соответсвующая информация появилась на сайте авиакомпании.

«С 8 января 2023 года начинает выполнять рейсы Астана — Екатеринбург — Астана ежедневно. Полеты по этому маршруту выполняются на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400. Авиалайнер рассчитан на 86 пассажиров», — сказано в сообщении.

С актуальным расписанием полетов в Екатеринбург можно ознакомиться на официальном сайте авиаперевозчика. Пассажиры могут заранее бронировать место на борту, увеличивать норму багажа или ручной клади, а также резервировать перевозку домашних животных.

Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Расписание рейсов новой программы составлено таким образом, чтобы пассажиры могли спланировать свое путешествие.