02 января 2023

QAZAQ AIR запускает рейсы в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, bombardier, турбовинтовой самолет, рулежка, gazaq, bombardier q400
Авиакомпания QAZAQ AIR начинает выполнять рейсы Астана — Екатеринбург — Астана Фото:

Авиакомпания QAZAQ AIR с 8 января 2023 года начинает выполнять рейсы Астана — Екатеринбург — Астана. Соответсвующая информация появилась на сайте авиакомпании.

«С 8 января 2023 года начинает выполнять рейсы Астана — Екатеринбург — Астана ежедневно. Полеты по этому маршруту выполняются на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400. Авиалайнер рассчитан на 86 пассажиров», — сказано в сообщении.

С актуальным расписанием полетов в Екатеринбург можно ознакомиться на официальном сайте авиаперевозчика. Пассажиры могут заранее бронировать место на борту, увеличивать норму багажа или ручной клади, а также резервировать перевозку домашних животных.

Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Расписание рейсов новой программы составлено таким образом, чтобы пассажиры могли спланировать свое путешествие.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Авиакомпания QAZAQ AIR с 8 января 2023 года начинает выполнять рейсы Астана — Екатеринбург — Астана. Соответсвующая информация появилась на сайте авиакомпании. «С 8 января 2023 года начинает выполнять рейсы Астана — Екатеринбург — Астана ежедневно. Полеты по этому маршруту выполняются на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400. Авиалайнер рассчитан на 86 пассажиров», — сказано в сообщении. С актуальным расписанием полетов в Екатеринбург можно ознакомиться на официальном сайте авиаперевозчика. Пассажиры могут заранее бронировать место на борту, увеличивать норму багажа или ручной клади, а также резервировать перевозку домашних животных. Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Расписание рейсов новой программы составлено таким образом, чтобы пассажиры могли спланировать свое путешествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...