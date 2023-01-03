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31 декабря 2022

Квартиру в Тюмени сдают по цене коттеджа в Подмосковье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Ананьев и «Огни Екатеринбурга». Интервью, интерьер, квартира, апартаменты
Трехкомнатная квартира расположена на седьмом этаже Фото:

Первый месяц аренды трехкомнатной квартиры в центре Тюмени обойдется жителям в 216 тысяч рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За подобную сумму в Подмосковье предлагают снять на месяц коттедж с бассейном.

«Трехкомнатная квартира площадью 93 квадратных метра. Расположена на седьмом этаже. Стоимость аренды — 80 тысяч рублей в месяц, залог 80 тысяч, комиссия 56 тысяч», — говорится в объявлении.

В квартире выполнен современный ремонт, также внутри есть необходимая для проживания мебель и техника. Уточняется, что в стоимость проживания не входят коммунальные платежи. Также хозяин указал, что квартира сдается только «адекватным» людям.

За 210 тысяч рублей в Подмосковье можно на месяц арендовать трехэтажный коттедж площадью 500 квадратных метров. «Окружен коттедж участком в 15 соток. На участке мангальная зона с беседкой, парковка на три машины и гараж», — сообщается в объявлении, размещенном на площадке Avito.

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Первый месяц аренды трехкомнатной квартиры в центре Тюмени обойдется жителям в 216 тысяч рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. За подобную сумму в Подмосковье предлагают снять на месяц коттедж с бассейном. «Трехкомнатная квартира площадью 93 квадратных метра. Расположена на седьмом этаже. Стоимость аренды — 80 тысяч рублей в месяц, залог 80 тысяч, комиссия 56 тысяч», — говорится в объявлении. В квартире выполнен современный ремонт, также внутри есть необходимая для проживания мебель и техника. Уточняется, что в стоимость проживания не входят коммунальные платежи. Также хозяин указал, что квартира сдается только «адекватным» людям. За 210 тысяч рублей в Подмосковье можно на месяц арендовать трехэтажный коттедж площадью 500 квадратных метров. «Окружен коттедж участком в 15 соток. На участке мангальная зона с беседкой, парковка на три машины и гараж», — сообщается в объявлении, размещенном на площадке Avito.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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