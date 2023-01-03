03 января 2023
02 января 2023

Олимпийские чемпионы выступили в Перми под снегопадом. Фото

Пермякам презентовали ледовое шоу с участием звезд фигурного катания
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, тарасова евгения, морозов владимир
Чемпионы фигурного катания выступают для пермяков бесплатно до 5 января Фото:

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух представил пермякам ледовое шоу «300 лет Перми» на площади у Театра-Театра. В нем приняли участие звезды фигурного катания — Алексей Ягудин, Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина и пермские спортсмены.

«Формирование имиджа города складывается из таких маленьких „кирпичиков“ в построении большого „здания“, и наше шоу — это такой маленький „кирпичик“, который формирует общее „здание“, общее ощущение праздника и объединяет горожан, это самое важное. Главное — дать людям увидеть легенд, которых, возможно, они не смогли бы больше нигде увидеть, показать будущее Перми, потому что очень много пермяков участвует в шоу», — рассказал Илья Авербух агентству ТАСС.

Новогоднее ледовое шоу в постановке Авербуха пермяки смогут увидеть бесплатно 4 и 5 января на катке у Театра-Театра. Для зрителей оборудованы трибуны на 1000 мест. Выступление фигуристов также будет транслироваться на странице 300-летия Перми в соцсети «ВКонтакте».

Пермяков поприветствовала фигуристка и уроженка Перми Татьяна Тотьмянина
Выступления фигуристов для зрителей бесплатные
На катке у Театра-Театра выступил Олимпийский чемпион Алексей Ягудин

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Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух представил пермякам ледовое шоу «300 лет Перми» на площади у Театра-Театра. В нем приняли участие звезды фигурного катания — Алексей Ягудин, Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина и пермские спортсмены. «Формирование имиджа города складывается из таких маленьких „кирпичиков“ в построении большого „здания“, и наше шоу — это такой маленький „кирпичик“, который формирует общее „здание“, общее ощущение праздника и объединяет горожан, это самое важное. Главное — дать людям увидеть легенд, которых, возможно, они не смогли бы больше нигде увидеть, показать будущее Перми, потому что очень много пермяков участвует в шоу», — рассказал Илья Авербух агентству ТАСС. Новогоднее ледовое шоу в постановке Авербуха пермяки смогут увидеть бесплатно 4 и 5 января на катке у Театра-Театра. Для зрителей оборудованы трибуны на 1000 мест. Выступление фигуристов также будет транслироваться на странице 300-летия Перми в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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