Олимпийские чемпионы выступили в Перми под снегопадом. Фото

Пермякам презентовали ледовое шоу с участием звезд фигурного катания

04 января 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Чемпионы фигурного катания выступают для пермяков бесплатно до 5 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух представил пермякам ледовое шоу «300 лет Перми» на площади у Театра-Театра. В нем приняли участие звезды фигурного катания — Алексей Ягудин, Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина и пермские спортсмены. «Формирование имиджа города складывается из таких маленьких „кирпичиков“ в построении большого „здания“, и наше шоу — это такой маленький „кирпичик“, который формирует общее „здание“, общее ощущение праздника и объединяет горожан, это самое важное. Главное — дать людям увидеть легенд, которых, возможно, они не смогли бы больше нигде увидеть, показать будущее Перми, потому что очень много пермяков участвует в шоу», — рассказал Илья Авербух агентству ТАСС. Новогоднее ледовое шоу в постановке Авербуха пермяки смогут увидеть бесплатно 4 и 5 января на катке у Театра-Театра. Для зрителей оборудованы трибуны на 1000 мест. Выступление фигуристов также будет транслироваться на странице 300-летия Перми в соцсети «ВКонтакте». Пермяков поприветствовала фигуристка и уроженка Перми Татьяна Тотьмянина Группа «Пермь-300.Все реально!», «ВКонтакте» Выступления фигуристов для зрителей бесплатные Группа «Пермь-300.Все реально!», «ВКонтакте» На катке у Театра-Театра выступил Олимпийский чемпион Алексей Ягудин Группа «Пермь-300.Все реально!», «ВКонтакте»

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух представил пермякам ледовое шоу «300 лет Перми» на площади у Театра-Театра. В нем приняли участие звезды фигурного катания — Алексей Ягудин, Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина и пермские спортсмены. «Формирование имиджа города складывается из таких маленьких „кирпичиков“ в построении большого „здания“, и наше шоу — это такой маленький „кирпичик“, который формирует общее „здание“, общее ощущение праздника и объединяет горожан, это самое важное. Главное — дать людям увидеть легенд, которых, возможно, они не смогли бы больше нигде увидеть, показать будущее Перми, потому что очень много пермяков участвует в шоу», — рассказал Илья Авербух агентству ТАСС. Новогоднее ледовое шоу в постановке Авербуха пермяки смогут увидеть бесплатно 4 и 5 января на катке у Театра-Театра. Для зрителей оборудованы трибуны на 1000 мест. Выступление фигуристов также будет транслироваться на странице 300-летия Перми в соцсети «ВКонтакте».