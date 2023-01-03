Бывший премьер Бельгии: санкционная политика ЕС против РФ провалилась 04 января 2023 в 03:21 Размер текста - 17 + Санкции Евросоюза против России оказались безрезультатны, считает Ги Верхофстадт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкционная политика стран Евросоюза против России полностью провалилась. Об этом заявил бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Санкционные меры, принятые с целью сломить Россию, оказались неэффективными, передает слова Ги Верхофстадта ТАСС. По мнению бывшего премьер-министра Бельгии, девять пакетов санкций в сторону России от Евросоюза не принесли никакого воздействия. Кроме этого, Ги Верхофстадт, ссылаясь на таблицу показателей торговли между РФ и ЕС, считает, что санкции пошли только на пользу России. Согласно данным, РФ увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза, сравнивая период с февраля по август 2022 года с данными за год ранее. После начала спецоперации на Украине Запад ввел ряд антироссийских санкций. Среди ограничений было введение потолка цен на энергоресурсы из РФ. Ранее URA.RU сообщало, что 16 декабря вступил в силу девятый пакет санкций от Евросоюза. Санкционная политика стран Евросоюза против России полностью провалилась. Об этом заявил бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Санкционные меры, принятые с целью сломить Россию, оказались неэффективными, передает слова Ги Верхофстадта ТАСС. По мнению бывшего премьер-министра Бельгии, девять пакетов санкций в сторону России от Евросоюза не принесли никакого воздействия. Кроме этого, Ги Верхофстадт, ссылаясь на таблицу показателей торговли между РФ и ЕС, считает, что санкции пошли только на пользу России. Согласно данным, РФ увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза, сравнивая период с февраля по август 2022 года с данными за год ранее. После начала спецоперации на Украине Запад ввел ряд антироссийских санкций. Среди ограничений было введение потолка цен на энергоресурсы из РФ. Ранее URA.RU сообщало, что 16 декабря вступил в силу девятый пакет санкций от Евросоюза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям