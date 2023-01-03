Пермский фонд капремонта заподозрили в нарушении законодательства

04 января 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Предпринимателей попросили жаловаться на фонд капремонта в УФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU УФАС России по Пермскому краю проверяет региональный фонд капремонта на предмет нарушения антимонопольного законодательства. В распоряжении URA.RU есть письмо от 23.12.2022 в адрес хозяйствующих субъектов за подписью замруководителя управления Анастасии Беловой, где говорится о проведении проверки. «В управлении рассматриваются материалы, указывающие на наличие в действиях некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ признаков нарушения антимонопольного законодательства», — отмечается в документе. УФАС просит в нем предпринимателей назвать причины, по которым они не подали заявки на участие в электронных аукционах, победителем в которых стало ООО «УралСтройАльянс». В ведомстве в том числе просят перечислить «обстоятельства, связанные с действиями фонда». Ответы ждали до 30 декабря 2022 года. В марте 2022 года с ООО «УралСтройАльянс» был заключен договор на выполнение работ по строительному контролю за капремонтом 13 домов в п. Ныроб Чердынского района. В мае 2022 года компания выиграла торги на работы по ремонту восьми домов в Перми. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФАС и фонда капремонта. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о проведении конкурса по выбору директора фонда. Источник, близкий к УФАС, пояснил, что ведомство отреагировало на обращение прокуратуры, куда чуть больше года назад было написано обращение ООО «Элиткомфорт» о нарушении антимонопольного законодательства и в сфере капремонта. Ведомство рассмотрело заявление о заключении договора без торгов. Тогда прокуратура из Ныроба обратилась к антимонопольщикам и в арбитражный суд о расторжении такого договора. В ведомстве усмотрели в действиях ограничение конкуренции, а арбитражный суд первой инстанции вынес решение в пользу прокуратуры, отметил источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

УФАС России по Пермскому краю проверяет региональный фонд капремонта на предмет нарушения антимонопольного законодательства. В распоряжении URA.RU есть письмо от 23.12.2022 в адрес хозяйствующих субъектов за подписью замруководителя управления Анастасии Беловой, где говорится о проведении проверки. «В управлении рассматриваются материалы, указывающие на наличие в действиях некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ признаков нарушения антимонопольного законодательства», — отмечается в документе. УФАС просит в нем предпринимателей назвать причины, по которым они не подали заявки на участие в электронных аукционах, победителем в которых стало ООО «УралСтройАльянс». В ведомстве в том числе просят перечислить «обстоятельства, связанные с действиями фонда». Ответы ждали до 30 декабря 2022 года. В марте 2022 года с ООО «УралСтройАльянс» был заключен договор на выполнение работ по строительному контролю за капремонтом 13 домов в п. Ныроб Чердынского района. В мае 2022 года компания выиграла торги на работы по ремонту восьми домов в Перми. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФАС и фонда капремонта. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о проведении конкурса по выбору директора фонда. Источник, близкий к УФАС, пояснил, что ведомство отреагировало на обращение прокуратуры, куда чуть больше года назад было написано обращение ООО «Элиткомфорт» о нарушении антимонопольного законодательства и в сфере капремонта. Ведомство рассмотрело заявление о заключении договора без торгов. Тогда прокуратура из Ныроба обратилась к антимонопольщикам и в арбитражный суд о расторжении такого договора. В ведомстве усмотрели в действиях ограничение конкуренции, а арбитражный суд первой инстанции вынес решение в пользу прокуратуры, отметил источник.