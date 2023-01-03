Twitter раскрыл большую ложь США о России

Twitter не обнаружил российского вмешательства в американские выборы в 2016 году

04 января 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Соцсеть Twitter не нашла подтверждений вмешательства России в выборы в США в 2016 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Факты, подтверждающие вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году через социальную сеть Twitter, отсутствуют. Об этом сообщает американский телеканал Fox Business. «Компания Twitter в 2017 году не обнаружила свидетельств „российского вмешательства“ в президентские выборы 2016 года в США», — передает данные расследования телеканал . Там добавили, что, по информации из расследования независимого журналиста Мэтта Таиби, социальная сеть, не найдя доказательств о вмешательстве, по указанию американских законодателей продолжила работу по выявлению подозрительных аккаунтов. Ранее в Кремле уже комментировали информацию по поводу обвинений во вмешательстве России в американские выборы, назвав ее «полной неправдой». В США заявляли, что президент России Владимир Путин якобы лично давал указания о помощи Дональду Трампу в избрании.

Факты, подтверждающие вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году через социальную сеть Twitter, отсутствуют. Об этом сообщает американский телеканал Fox Business. «Компания Twitter в 2017 году не обнаружила свидетельств „российского вмешательства“ в президентские выборы 2016 года в США», — передает данные расследования телеканал. Там добавили, что, по информации из расследования независимого журналиста Мэтта Таиби, социальная сеть, не найдя доказательств о вмешательстве, по указанию американских законодателей продолжила работу по выявлению подозрительных аккаунтов. Ранее в Кремле уже комментировали информацию по поводу обвинений во вмешательстве России в американские выборы, назвав ее «полной неправдой». В США заявляли, что президент России Владимир Путин якобы лично давал указания о помощи Дональду Трампу в избрании.