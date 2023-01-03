03 января 2023
02 января 2023

В Курган после новогодних праздников придут 30-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, мороз, холод
В Курган идут 30-градусные морозы Фото:

После новогодних праздников в Кургане ожидаются 30-градусные морозы. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Прогноз погоды на семь дней. Воскресенье, 8 января. День -24 градуса, ночь -29 градусов. Понедельник, 9 января. День -27 градусов, ночь -30 градусов», — говорится в прогнозе Гидрометцентра. Во вторник, 10 января днем температура воздуха в Кургане составит -26 градусов. По прогнозам синоптиков, в эти дни будет облачно. Пройдет снег.

Ранее URA.RU писало, что январь в Курганской области будет малоснежным. По данным Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха составит около -14, -17 градусов, что является нормой. При этом выпадет до 6-8 мм осадков. Прирост снежного покрова может достичь 7 см.

Курганцев предупредили о надвигающихся морозах

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После новогодних праздников в Кургане ожидаются 30-градусные морозы. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России. «Прогноз погоды на семь дней. Воскресенье, 8 января. День -24 градуса, ночь -29 градусов. Понедельник, 9 января. День -27 градусов, ночь -30 градусов», — говорится в прогнозе Гидрометцентра. Во вторник, 10 января днем температура воздуха в Кургане составит -26 градусов. По прогнозам синоптиков, в эти дни будет облачно. Пройдет снег. Ранее URA.RU писало, что январь в Курганской области будет малоснежным. По данным Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха составит около -14, -17 градусов, что является нормой. При этом выпадет до 6-8 мм осадков. Прирост снежного покрова может достичь 7 см.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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