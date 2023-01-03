В Курган идут 30-градусные морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После новогодних праздников в Кургане ожидаются 30-градусные морозы. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Прогноз погоды на семь дней. Воскресенье, 8 января. День -24 градуса, ночь -29 градусов. Понедельник, 9 января. День -27 градусов, ночь -30 градусов», — говорится в прогнозе Гидрометцентра. Во вторник, 10 января днем температура воздуха в Кургане составит -26 градусов. По прогнозам синоптиков, в эти дни будет облачно. Пройдет снег.

Ранее URA.RU писало, что январь в Курганской области будет малоснежным. По данным Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха составит около -14, -17 градусов, что является нормой. При этом выпадет до 6-8 мм осадков. Прирост снежного покрова может достичь 7 см.