В ХМАО на Рождество придут 30-градусные морозы

Температура опустится до — 30 в ХМАО
В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание до -30 градусов на Рождество. Об этом сообщается на сайте GisMeteo.
«В Сургуте 7 и 8 января температура опустится до — 31 градусов ночью и до -26 днем. В Ханты-Мансийске ожидается до -30 ночью и -25 в дневное время», — уточняется на GisMeteo.
Ранее URA.RU рассказывало о перепадах температуры в ХМАО на новогодних праздниках. Температура менялась от — 7 до — 22 градусов.
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