03 января 2023
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01 января 2023

В ХМАО на Рождество придут 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Термометр с температурой на улице. Курган, термометр, холод на улице, градусник, мороз
Температура опустится до — 30 в ХМАО Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание до -30 градусов на Рождество. Об этом сообщается на сайте GisMeteo.

«В Сургуте 7 и 8 января температура опустится до — 31 градусов ночью и до -26 днем. В Ханты-Мансийске ожидается до -30 ночью и -25 в дневное время», — уточняется на GisMeteo.

Ранее URA.RU рассказывало о перепадах температуры в ХМАО на новогодних праздниках. Температура менялась от — 7 до — 22 градусов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается похолодание до -30 градусов на Рождество. Об этом сообщается на сайте GisMeteo. «В Сургуте 7 и 8 января температура опустится до — 31 градусов ночью и до -26 днем. В Ханты-Мансийске ожидается до -30 ночью и -25 в дневное время», — уточняется на GisMeteo. Ранее URA.RU рассказывало о перепадах температуры в ХМАО на новогодних праздниках. Температура менялась от — 7 до — 22 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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