Жителей ХМАО ждут перепады температуры

После морозов в ХМАО потеплеет, а к концу недели вновь похолодает Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В праздничные выходные жителей ХМАО ожидают перепады температуры. Об этом сообщает онлайн-сервис Gismeteo.

В Ханты-Мансийске 2 января ожидается пасмурная погода, снег, температура воздуха -16 -22. 3—4 января потеплеет до -9 -14. 5—6 января похолодает до -22 -26 днем, и до -21 -29 ночью. Синоптики прогнозируют в эти дни облачную погоду и осадки. Ветер 6-10 м/с.

В Сургуте в понедельник температура воздуха ожидается от -17 до -22 градусов. Во вторник и среду придет потепление до -11 -16. В ночь на пятницу начнется похолодание, температура опустится до -23, в пятницу до -25 -31. Сургутян ждет пасмурная погода и снег. Ветер будет дуть со скоростью 8-11 м/с.

В Нижневартовске также на неделе ожидается облачная и снежная погода. В дневные часы температура воздуха достигнет отметки -11 градусов, самыми теплыми днями станут вторник и среда. Похолодание начнется с четверга, к пятнице температура опустится до -22 днем и до -29 в ночные часы. Ветер 6-9 м/с.

По данным Гидрометцентра ХМАО, в понедельник, 2 января в округе ожидается облачная погода с прояснениями, снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем -14,-19, в восточной части Югры -24,-29.

Облачная и снежная погода прогнозируется 3 и 4 января. Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночная температура составит от -11,-19, при прояснениях до -29, дневная -7,-13, в северо-западных районах округа до -22.

Ранее сообщалось, что по прогнозу гидрометцентра Югры нынешняя зима будет холоднее прошлой. Но вместе с этим в округ может прийти ранняя весна и продолжительное лето.