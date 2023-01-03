03 января 2023
02 января 2023
01 января 2023

Жителям ЯНАО рассказали, как не нарваться на контрафактный алкоголь

Управление СКР по ЯНАО рекомендуют жителям ЯНАО не покупать дешевый алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
Приобретая алкогольную продукцию, необходимо обращать внимание на цену Фото:

Жителям ЯНАО рассказали, как в праздничные дни правильно выбирать спиртные напитки, чтобы не нарваться на контрафактную продукцию. Об этом горожанам рассказали в управлении окружного следственного комитета.

«Чаще всего алкогольный контрафакт реализуется в нелегальных торговых точках, стихийных рынках, а также через интернет-сайты. Приобретая алкогольную продукцию, необходимо обращать внимание на цену — оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле минимальной цены, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации. Покупатель должен удостовериться в подлинности алкогольной продукции и обращать внимание на внешний вид бутылки (отсутствие загрязнений, повреждений, плотно прилегающий колпачок к стеклу, отсутствие примесей и осадка в содержимом), информация на марке должна совпадать с данными на этикетке бутылки», — говорится в сообщении.

В ведомстве также предупредили, что приобретая некачественный алкоголь под видом популярных марок спиртных напитков, люди подвергают риску жизнь и здоровье. Это может случиться из-за того, что жидкость, которой заменяют спирт, содержит много опасных компонентов. К примеру, метанол.

Ранее жителям ЯНАО рассказали, как правильно выбирать бани и сауны. Информацию об этом предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

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Жителям ЯНАО рассказали, как в праздничные дни правильно выбирать спиртные напитки, чтобы не нарваться на контрафактную продукцию. Об этом горожанам рассказали в управлении окружного следственного комитета. «Чаще всего алкогольный контрафакт реализуется в нелегальных торговых точках, стихийных рынках, а также через интернет-сайты. Приобретая алкогольную продукцию, необходимо обращать внимание на цену — оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле минимальной цены, установленной приказами Министерства финансов Российской Федерации. Покупатель должен удостовериться в подлинности алкогольной продукции и обращать внимание на внешний вид бутылки (отсутствие загрязнений, повреждений, плотно прилегающий колпачок к стеклу, отсутствие примесей и осадка в содержимом), информация на марке должна совпадать с данными на этикетке бутылки», — говорится в сообщении. В ведомстве также предупредили, что приобретая некачественный алкоголь под видом популярных марок спиртных напитков, люди подвергают риску жизнь и здоровье. Это может случиться из-за того, что жидкость, которой заменяют спирт, содержит много опасных компонентов. К примеру, метанол. Ранее жителям ЯНАО рассказали, как правильно выбирать бани и сауны. Информацию об этом предоставило региональное управление Роспотребнадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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