В Бердюжском районе Тюменской области автомобиль с семейной парой и двумя детьми вылетел в кювет и перевернулся. В аварии скончалась 37-летняя женщина. Об этом сообщил telegram-канал ГИБДД Тюменской области.
«В автомобиле ехала семья из Ишима — папа и мама с двумя детьми. В аварии погибла 37-летняя пассажирка, 38-летний водитель травмирован, двое детей, мальчики 4-х и 9-ти лет получили различные повреждения, они находятся на обследовании в больнице», — сказано в публикации.
В госавтоинспекции назвали предварительные причины трагедии. «По предварительным данным, при обгоне большегруза водитель автомобиля „Лада Приора“ не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась», — сообщили в ГИБДД.
Ранее URA.RU сообщало, как в массовом ДТП под Тюменью пострадали дети. При сильном столкновении получили ранения шесть человек.
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