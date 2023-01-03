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01 января 2023

В смертельном ДТП под Тюменью перевернулась машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД. Тюмень, гибдд, дпс
В ГИБДД сообщили о трагедии под Тюменью Фото:

В Бердюжском районе Тюменской области автомобиль с семейной парой и двумя детьми вылетел в кювет и перевернулся. В аварии скончалась 37-летняя женщина. Об этом сообщил telegram-канал ГИБДД Тюменской области.

«В автомобиле ехала семья из Ишима — папа и мама с двумя детьми. В аварии погибла 37-летняя пассажирка, 38-летний водитель травмирован, двое детей, мальчики 4-х и 9-ти лет получили различные повреждения, они находятся на обследовании в больнице», — сказано в публикации.

В госавтоинспекции назвали предварительные причины трагедии. «По предварительным данным, при обгоне большегруза водитель автомобиля „Лада Приора“ не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась», — сообщили в ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, как в массовом ДТП под Тюменью пострадали дети. При сильном столкновении получили ранения шесть человек.

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В Бердюжском районе Тюменской области автомобиль с семейной парой и двумя детьми вылетел в кювет и перевернулся. В аварии скончалась 37-летняя женщина. Об этом сообщил telegram-канал ГИБДД Тюменской области. «В автомобиле ехала семья из Ишима — папа и мама с двумя детьми. В аварии погибла 37-летняя пассажирка, 38-летний водитель травмирован, двое детей, мальчики 4-х и 9-ти лет получили различные повреждения, они находятся на обследовании в больнице», — сказано в публикации. В госавтоинспекции назвали предварительные причины трагедии. «По предварительным данным, при обгоне большегруза водитель автомобиля „Лада Приора“ не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась», — сообщили в ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, как в массовом ДТП под Тюменью пострадали дети. При сильном столкновении получили ранения шесть человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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