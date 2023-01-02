В массовом ДТП под Тюменью пострадали дети. Фото

03 января 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Дети двух и восьми лет получили травмы различной степени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной дороге Тюмень-Каменка произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В результате аварии пострадали шесть человек, включая двух детей. «Предварительно, „Шкода“ выехала на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем „Киа“. Ранены жители Тюмени 26-летние водитель и пассажир „Шкоды“ и их 2-летняя дочь. В „Киа“ травмированы 41-летний водитель, 35-летняя пассажирка и их 8-летняя дочь», — сообщает ведомство. По данным ГИБДД, дети перевозились согласно правилам ПДД в детских креслах. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. 23 декабря Тюменскую область накрыла череда смертельных ДТП. На «трассе смерти» в результате аварии погибли четыре человека. На трассе Тюмень — Каменка в этот же день погиб еще один человек. ДТП произошло на трассе Тюмень — Каменка пресс-служба ГИБДД

На федеральной дороге Тюмень-Каменка произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В результате аварии пострадали шесть человек, включая двух детей. «Предварительно, „Шкода“ выехала на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем „Киа“. Ранены жители Тюмени 26-летние водитель и пассажир „Шкоды“ и их 2-летняя дочь. В „Киа“ травмированы 41-летний водитель, 35-летняя пассажирка и их 8-летняя дочь», — сообщает ведомство. По данным ГИБДД, дети перевозились согласно правилам ПДД в детских креслах. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. 23 декабря Тюменскую область накрыла череда смертельных ДТП. На «трассе смерти» в результате аварии погибли четыре человека. На трассе Тюмень — Каменка в этот же день погиб еще один человек.