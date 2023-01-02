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31 декабря 2022
30 декабря 2022

В массовом ДТП под Тюменью пострадали дети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
Дети двух и восьми лет получили травмы различной степени Фото:

На федеральной дороге Тюмень-Каменка произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В результате аварии пострадали шесть человек, включая двух детей.

«Предварительно, „Шкода“ выехала на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем „Киа“. Ранены жители Тюмени 26-летние водитель и пассажир „Шкоды“ и их 2-летняя дочь. В „Киа“ травмированы 41-летний водитель, 35-летняя пассажирка и их 8-летняя дочь», — сообщает ведомство.

По данным ГИБДД, дети перевозились согласно правилам ПДД в детских креслах. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

23 декабря Тюменскую область накрыла череда смертельных ДТП. На «трассе смерти» в результате аварии погибли четыре человека. На трассе Тюмень — Каменка в этот же день погиб еще один человек.

ДТП произошло на трассе Тюмень — Каменка

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На федеральной дороге Тюмень-Каменка произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В результате аварии пострадали шесть человек, включая двух детей. «Предварительно, „Шкода“ выехала на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем „Киа“. Ранены жители Тюмени 26-летние водитель и пассажир „Шкоды“ и их 2-летняя дочь. В „Киа“ травмированы 41-летний водитель, 35-летняя пассажирка и их 8-летняя дочь», — сообщает ведомство. По данным ГИБДД, дети перевозились согласно правилам ПДД в детских креслах. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются. 23 декабря Тюменскую область накрыла череда смертельных ДТП. На «трассе смерти» в результате аварии погибли четыре человека. На трассе Тюмень — Каменка в этот же день погиб еще один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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